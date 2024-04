Ρωσία: Βομβαρδίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας για να εμποδίσει τη μεταφορά της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας

Μπορεί η Ρωσία να δηλώνει ότι η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία δεν πρόκειται να αλλάξει τις ισορροπίες στο μέτωπο, οι πράξεις της ωστόσο άλλα μαρτυρούν.

Τα τελευταία 24ωρα η Ρωσία έχει πυκνώσει τις επιθέσεις της στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, με προφανή στόχο να «παραλύσει» τις μεταφορές στρατιωτικού υλικού.

Όπως δήλωσε σήμερα, 26/4/2024, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ουκρανός αξιωματούχος ασφαλείας, ο βομβαρδισμός του σιδηροδρομικού δικτύου από τη Ρωσία δεν στοχεύει μόνον στην δυτική βοήθεια, αλλά προοιωνίζεται και μια νέα επίθεση της Μόσχας.

Οι σιδηροδρομικές υποδομές είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία, τόσο για τις μεταφορές επιβατών, το εμπόριο και τον στρατό, επειδή από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς η εναέρια κυκλοφορία στην Ουκρανία έχει διακοπεί.

«Αυτά είναι κλασικού τύπου μέτρα πριν από μια επίθεση», τόνισε ο αξιωματούχος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Όπως είπε, στόχος «είναι να παραλύσουν τις παραδόσεις, τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου», πρόσθεσε.

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι έπληξε μια αμαξοστοιχία στο Ντονέτσκ – που μετέφερε δυτικά όπλα.

#Russia says it has used missiles and artillery to target railway infrastructure and Western arms being transported by rail in #Ukraine.https://t.co/BeTZybYSKg