Ρωσία: Χειροπέδες και σ’ άλλον κορυφαίο πολιτικό για οικονομική διαφθορά!

Πρόκειται για τον δεύτερο πρώην υπουργό που συλλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα στη Ρωσία με την κατηγορία της υπεξαίρεσης χρημάτων, σύμφωνα με όσα σήλωσε σήμερα, Πέμπτη η εκπρόσωπος της εθνικής Ανακριτικής Επιτροπής, Σβετλάνα Πετρένκο.

Ο Ισάγεφ, πρώην υπουργός και αξιωματούχος ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας, είναι ο δεύτερος πρώην υπουργός της κυβέρνησης Μενβέντεφ, που χρησιμοποιούσε τα χρηματικά ποσά για υπερτιμολογημένη μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Χαμπάροφσκ της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Το ποινικό αδίκημα τελέστηκε στο διάστημα μεταξύ του 2014 και του 2017, όταν ο Ισάγεφ ήταν αντιπρόεδρος της Rosneft.

