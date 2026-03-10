Συμβαίνει τώρα:
Ρωσία: Υπό ουκρανικό έλεγχο το 15-17% της περιοχής του Ντονέτσκ

Η Ρωσία ελέγχει το 83% έως το 85% του Ντονέτσκ και συνεπώς περισσότερο από το 90% της περιοχής του Ντονμπάς
People walk past a building of a children's hospital, damaged yesterday by shelling that local Russian-installed authorities called a Ukrainian military strike, while the hospital was under maintenance with no patients inside, in the course of the Russia-Ukraine military conflict in Donetsk, a Russian-controlled city of Ukraine, March 9, 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko
Το Ντονέτσκ / Reuters

Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας Ντενίς Πουσίλιν είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε μαζί του, την οποία έδειξε η κρατική τηλεόραση, ότι η Ουκρανία ελέγχει το 15-17% της περιοχής.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ολόκληρη η περιοχή του Ντονέτσκ αποτελεί μέρος της Ρωσίας και λέει ότι προστατεύεται από την πυρηνική ομπρέλα της Ρωσίας.

Η Ουκρανία λέει ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τον έλεγχο της Ρωσίας σε τμήματα του Ντονέτσκ και άλλων ουκρανικών περιοχών που κατέχονται εν μέρει ή πλήρως από τη Ρωσία.

Η Μόσχα σπανίως δίνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το ποια έκταση εδαφών ελέγχει στην Ουκρανία.

O Ντενίς Πουσίλιν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν
O Ντενίς Πουσίλιν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Reuters

Τα στοιχεία που έδωσε ο Πουσίλιν, δείχνουν ότι η Ρωσία ελέγχει το 83% έως το 85% του Ντονέτσκ και συνεπώς περισσότερο από το 90% της περιοχής του Ντονμπάς, η οποία αποτελείται από το Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

