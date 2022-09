Τα πάντα πλέον συνηγορούν στην θέση που είχαν πολλοί εξ αρχής, ότι η κήρυξη μερικής επιστράτευσης στην Ρωσία μάλλον ήταν μια κίνηση αδυναμίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μετά το διάγγελμά του άλλωστε σε αυτό ζήτημα μόνο… παρατράγουδα έχουμε δει.

Εκτός από τις διαδηλώσεις και τις λίστες που καλούσαν στον πόλεμο με την Ουκρανία συνταξιούχους και μαίες, τώρα βλέπουμε στρατιωτικούς στην Ρωσία να ζητούν από τους νέους που στρατεύονται να φροντίσουν μόνοι τους για κάποια πράγματα. Μάλιστα, τους ενημερώνουν ότι θα πρέπει να αγοράσουν σερβιέτες και ταμπόν!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο, που κάνει τον γύρο των social media και να δημοσιεύτηκε από το NEXTA, φαίνεται μια γυναίκα στρατιωτικός σε μονάδα – βάση συγκέντρωσης στην περιοχή Αλτάι της Ρωσίας να υποδέχεται νεαρούς που επιστρατεύθηκαν και να τους ενημερώνει τόσο για τα όσα πρέπει να περιμένουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, όσο για τα πράγματα που θα πρέπει να έχουν μαζί τους.

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στο βίντεο, η γυναίκα τους ενημερώνει ότι ο στρατός δεν πρόκειται να τους δώσει τίποτα, εκτός από πυρομαχικά. «Παιδιά, φροντίστε τους εαυτούς σας», λέει χαρακτηριστικά. Η αξιωματικός ζητά επίσης από τους στρατιώτες να αγοράσουν από υπνόσακους και φάρμακα για την διάρρεια. Τους συμβουλεύει μάλιστα να πάρουν από αυτοκίνητα τα κουτιά πρώτων βοηθειών και να πάρουν από εκεί τις γάζες, τα τουρνικέ και ότι άλλο χρειάζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, τους προτρέπει να ζητήσουν «από τις μανάδες, τις αδερφές και τις φιλενάδες τους» να τους αγοράσουν τις «φθηνότερες σερβιέτες» και «τα φθηνότερα ταμπόν». «Μη γελάτε παιδιά. Οι σερβιέτες θα σας χρησιμεύσουν ως πάτοι στις αρβύλες και τα ταμπόν για να σταματήσετε την αιμορραγία μετά από τραύματα από σφαίρες» λέει η αξιωματικός.

🤡A military unit representative in Altai region said that they have nothing except ammunition and asked conscripts to buy everything including medicines and tourniquets.



She also advised to buy women's pads to use for shoes and buy tampons to stop bleeding after bullet wounds. pic.twitter.com/JEAxSNOLer