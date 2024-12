Ρωσικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον γερμανικού ελικοπτέρου στην Βαλτική Θάλασσα

Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον γερμανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Βαλτική Θάλασσα, όπως μετέδωσε σήμερα (04.12.2024) το γερμανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων DPA.

Ειδικότερα, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, αποκάλυψε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ότι ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές εναντίον ελικοπτέρου των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Το γερμανικό ελικόπτερο είχε αναπτυχθεί σε περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και εκτελούσε αποστολή αναγνώρισης, με το ρωσικό πολεμικό πλοίο να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά όταν πλησίαζε προς την κατεύθυνσή του.

