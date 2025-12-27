Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο λίγο πριν την συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στις ΗΠΑ

Άλλη μια νύχτα κόλασης πέρασε η Ουκρανία με το ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο να είναι συνεχές λίγες ώρες πριν την συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (27.12.2025) στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας το Κίεβο, όπου έχει σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Δημοσιογράφος του AFP άκουσε ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο γύρω στη 01:30 και μετέδωσε πως ακολούθησαν άλλες μισή ώρα αργότερα.

«Παραμείνετε σε ασφαλή καταφύγια. Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα», αναφέρει το μήνυμα που ανήρτησε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στη Φλόριντα των ΗΠΑ για συνομιλίες με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσει όσον αφορά την πρόταση της Ουάσινγκτον για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.

A massive Russian drone attack on Ukraine’s capital, Kiev. pic.twitter.com/0WrFUqDSJB — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) December 27, 2025

Αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο «20 σημείων» της Ουάσινγκτον, έχει θέσει ως προϋπόθεση να συμφωνήσει η Ρωσία σε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτή.

Russian forces carry out combined strikes on Kiev’s energy infrastructure from night until morning



▪️ Local channels report that critical infrastructure is under heavy attack. In particular, the Tripolskaya Thermal Power Plant — the largest power station in the region —… pic.twitter.com/Zf8JQ7EdNq — Zlatti71 (@Zlatti_71) December 27, 2025

CHP-6 in Kiev is under attack. Cruise and ballistic missiles are working. pic.twitter.com/uNRQ96qxKn — Zmei (@zmei_ru) December 27, 2025

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά την παρουσίαση του σχεδίου Τραμπ. Καθώς αυτό θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα, ο Ζελένσκι παρουσίασε προ ημερών ένα αναθεωρημένο σχέδιο που προβλέπει «πάγωμα» της πρώτης γραμμής του μετώπου, χωρίς να περιλαμβάνει άμεση λύση επί των εδαφικών διεκδικήσεων της Ρωσίας, οι οποίες αφορούν πάνω από το 19% της ουκρανικής επικράτειας.