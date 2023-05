Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιοχής του Μπέλγκοροντ δήλωσε σήμερα ότι «ομάδα σαμποτέρ» του ουκρανικού στρατού εισήλθε στο ρωσικό έδαφος στην συνοικία Γκραϊβαρόν που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του στο Telegram, ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ είπε ότι ο ρωσικός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν την εισβολή.

Ο Γκλαντκόφ είπε ότι οι άμαχοι δεν έπαθαν κάτι κακό και ότι δεν γίνεται απομάκρυνση των κατοίκων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για την εισβολή και ότι γίνονται ενέργειες για να απωθηθούν οι «σαμποτέρ», μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti.

Νωρίτερα το κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο σχετίζεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα ουκρανικό άρμα μάχης να επιτίθεται σ’ ένα ρωσικό συνοριακό φυλάκιο.

https://twitter.com/officejjsmart/status/1660622746546499590?s=20

Ανέφερε επίσης ότι υπήρξαν ενδείξεις μάχης σε τρεις οικισμούς στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από την Ουκρανία στην Ρωσία.

Το κανάλι «Open Belgorod» στο Telegram ανέφερε ότι σε ορισμένα χωριά διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση.

BREAKING:



The Free Russia Legion, made up of Russians fighting on the side of the Ukrainian Army, has crossed into Russia in the Belgorod region and has taken control of three settlements Kozinka, Glotove, Gora-Podil



Heavy fighting is taking place for control of Greyvoron. pic.twitter.com/Na5RaeOysk — Visegrád 24 (@visegrad24) May 22, 2023

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις υπηρεσίες πληροφοριών του ουκρανικού στρατού, ανέφεραν ότι πίσω από τις επιθέσεις στο Μπέλγκοροντ βρίσκονται μαχητές της λεγεώνας «Ελευθερία στη Ρωσία» και του «Σώματος Ρώσων Εθελοντών».

Another organization, calling themselves "Russian Volunteer Corps", published videos showing the organization's members by different village signs in Bryansk and Belgorod regions of Russia.



"RVC is back to the motherland. We're home. The time to fight for Russia's freedom has… pic.twitter.com/814Kh0uHBz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 22, 2023

Η ομάδα που αποκαλείται λεγεώνα «Ελευθερία στη Ρωσία» η οποία ισχυρίζεται ότι σχεδιάζει επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, ανέφερε με ανάρτηση της στο Twitter ότι «απελευθέρωσε πλήρως» την παραμεθόριο πόλη Κοζίνκα και ότι οι ομάδες της βρίσκονται στο κέντρο της συνοικίας Γκραιβορόν, προς τα ανατολικά.

«Προχωράμε, η Ρωσία θα γίνει ελεύθερη!» έγραψε στην ανάρτηση της.

Νωρίτερα σήμερα η ομάδα δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει πέντε βαριά οπλισμένους μαχητές. «Είμαστε Ρώσοι όπως εσείς. Είμαστε άνθρωποι όπως εσείς. Θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε ειρήνη» λέει ένας από τους μαχητές μπροστά την κάμερα. «Ήρθε η στιγμή να θέσουμε ένα τέλος στη δικτατορία του Κρεμλίνου».

There is something going on at the Russian border and the Belgorod region.



Rumours on social media are circulating saying that the Russian Volunteer Corps and the Freedom of Russia Legion started their missions.



The Russian Volunteer Corps, whose fighters claim to be fighting… pic.twitter.com/uAYayUhvnz — Yasmina (@yasminalombaert) May 22, 2023

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τα δημοσιεύματα αυτά

Κίεβο: Δεν έχουμε καμία σχέση με την επιχείρηση

Ένας ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο δεν είχε καμία σχέση με μια ένοπλη επιχείρηση στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

«Η Ουκρανία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα γεγονότα στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας και μελετά την κατάσταση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτά», έγραψε στο Twitter ο προεδρικός σύμβουλος Μιχαήλο Ποντολιάκ. «Όπως γνωρίζετε, τα άρματα μάχης πωλούνται σε κάθε ρωσική στρατιωτική αποθήκη και οι ομάδες ανταρτών που δρουν υπογείως αποτελούνται από Ρώσους πολίτες».

Η λεγεώνα «Ελευθερία στην Ρωσία» και το «Σώμα Ρώσων Εθελοντών» διεξάγουν επιχείρηση στο έδαφος της περιοχής του Μπέλγκοροντ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κύριας Διεύθυνσης Κατασκοπείας της Ουκρανίας Αντρέι Γιούσοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την επιχείρηση διεξάγουν «αποκλειστικά Ρώσοι πολίτες» για να δημιουργήσουν «ζώνες ασφαλείας» στο έδαφος της περιοχής Μπέλγκοροντ.

Η λεγεώνα «Ελευθερία στην Ρωσία» και το «Σώμα Ρώσων Εθελοντών», είναι εθελοντικά στρατιωτικά τμήματα που απαρτίζονται από Ρώσους πολίτες και πολεμούν στο πλευρό του ουκρανικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, BBC (ρωσική υπηρεσία)