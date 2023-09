Πανικός προκλήθηκε σήμερα Πέμπτη 28/92023 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Οι πληροφορίες για το συμβάν – ή τα συμβάντα – με τους πυροβολισμούς στο Ρότερνταμ είναι ακόμη συγκεχυμένες.

Σύμφωνα με κάποιες εξ αυτών ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε ένα σπίτι και στη συνέχεια μπήκε σε γειτονικό ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου Erasmus, όπου συνέχισε να πυροβολεί.

Κατά άλλες πληροφορίες που μεταδίδουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης υπήρξαν δύο διαφορετικά επεισόδια με πυροβολισμούς στο Ρότερνταμ: το ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε κατοικία στο Heiman Dullaertplein, το άλλο σε αίθουσα διδασκαλίας στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Erasmus (Erasmus University Medical Center) λίγο πιο μακριά.

Η είσοδος του Erasmus MC είναι προς το παρόν κλειστή, ενώ οι φοιτητές βγήκαν από αυτό έντρομοι και κλαίγοντας. Εκεί υπήρξε και ο πρώτος τραυματισμός, ενός καθηγητή, που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο.

Οπλισμένες ομάδες αστυνομικών έσπευσαν στο Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ, ενώ στην οροφή του κτιρίου ακροβολίστηκαν βαριά οπλισμένες ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας.

Ο δράστης – ο οποίος είναι ψηλός, έχει μαύρα μαλλιά, είναι γύρω στα 20 και φέρει σακίδιο και ακουστικά – πιθανολογείται πως διέφυγε με μοτοσικλέτα.

Ωστόσο άλλες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης συνελήφθη και πως είναι κάτοικος του Ρότερνταμ, αλλά δεν έχει αποκαλύψει τον λόγο για τον οποίο πυροβόλησε.

Η αστυνομία ανέφερε νωρίτερα ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κτίριο στο Heiman Dullaertplein. Αρκετοί κρότοι φέρεται να ακούστηκαν από το σημείο, δήλωσε εκπρόσωπος της περιοχής ασφαλείας. Η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλα κτίρια.

