Τμήματα που πιθανόν να ανήκουν σε ρωσικό drone εντοπίστηκαν στο έδαφος της Ρουμανίας, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας έπειτα από τις επιθέσεις με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισμαήλ της νότιας Ουκρανίας, κοντά στο σύνορο.

Οι επιθέσεις της Ρωσίας – κυρίως με ιρανικής κατασκευής drone – σε ουκρανικά λιμάνια, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα σύνορα με τη Ρουμανία, έχουν αυξήσει τους κινδύνους ασφαλείας για το ΝΑΤΟ, τα μέλη του οποίου έχουν κοινή αμυντική δέσμευση.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα είναι η τρίτη φορά που τέτοια θραύσματα εντοπίζονται σε ρουμανικό έδαφος τις τελευταίες ημέρες.

“Το πλήρωμα ενός ελικοπτέρου Puma IAR 330 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας…(εντόπισε) κομμάτια που θα μπορούσαν να προέρχονται από drone, διάσπαρτα σε μια περιοχή πολλών δεκάδων μέτρων”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι τα κομμάτια αυτά εντοπίστηκαν στο έδαφος των πόλεων Νουφαρούλ και Βικτόρια, στην Τούλτσα (Αιγισσός).

BREAKING:



Romania announces it has found the wreckage of another Russian drone.



This time, the Russian drone struck Nufarul Victoria, 15 km south of the Ukrainian border.



Romania is a NATO state! pic.twitter.com/n2OfyDl5yF