Ρουμανία: Πλημμύρες και ζημιές από σφοδρές βροχές και καταιγίδες – Video

Σύμφωνα με τη Γενική Επιθεώρηση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (IGSU), σε πολλές περιοχές στη Ρουμανία, όπως το Μπακάου, η Κλουζ, η Κονστάντζα, το Ιάσιο και η Σουτσεάβα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και σπίτια και πολλοί κάτοικοι να αναζητήσουν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους.

Η IGSU, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τις ομάδες διάσωσης, κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν παιδιά και ενήλικες που ήταν “παγιδευμένοι” σε αυτοκίνητα ή στα σπίτια τους.

Aftermath of flash floods in Tronari, Buzau, Romania today, May 31st! Report: @Meteoplus pic.twitter.com/FdiPR4CUu4

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) May 31, 2019