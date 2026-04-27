Ρούμπιο: Το Ιράν θέλει συμφωνία με τις ΗΠΑ – «Απαράδεκτο να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμος όρος τα πυρηνικά»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να θέλει να έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και χαρακτήρισε αυτό το ενδεχόμενο απαράδεκτο, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Όταν ρωτήθηκε για ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι το Ιράν πρότεινε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ μετά την ακύρωση των συνομιλιών, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να δεχτούν μια κατάσταση όπου το Ιράν θα αποφασίζει ποια πλοία θα περνούν ή θα επιβάλλει τέλη διέλευσης.

«Αν αυτό που εννοούν λέγοντας ότι θα ανοίξουν τα Στενά είναι “ναι, είναι ανοιχτά, αλλά πρέπει να συνεννοείστε μαζί μας, να παίρνετε άδεια, αλλιώς θα σας ανατινάξουμε και θα πληρώνετε κιόλας”, τότε αυτό δεν είναι άνοιγμα», είπε. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε, ούτε να γίνει κάτι κανονικότητα, ένα σύστημα όπου οι Ιρανοί αποφασίζουν ποιος περνά από μια διεθνή θαλάσσια οδό και πόσα θα πληρώνει».

Marco Rubio on Iran & Strait of Hormuz:



They cannot normalize, nor can we tolerate them trying to normalize a system in which the Iranians decide who gets to use an international waterway and how much you have to pay them to use it. pic.twitter.com/B7C85oRvvr — Clash Report (@clashreport) April 27, 2026

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από ρεπορτάζ του Axios, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν παρουσίασε νέα πρόταση στις ΗΠΑ για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να τερματιστεί ο πόλεμος, αφήνοντας για αργότερα τις πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πει ότι οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν ήταν ο βασικός λόγος που ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Αρχικά έκλεισαν λόγω απειλών από το Ιράν, ενώ τώρα οι ΗΠΑ εφαρμόζουν και ναυτικό αποκλεισμό για να εμποδίσουν πλοία που συνδέονται με το Ιράν να περάσουν.

Παρότι από τις αρχές Απριλίου ισχύει σε μεγάλο βαθμό μια εκεχειρία, το κλείσιμο των Στενών έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως. Η θαλάσσια αυτή οδός, που πριν τον πόλεμο λειτουργούσε κανονικά, έχει γίνει ένα από τα βασικά «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, οι οποίες γίνονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Ένας προηγούμενος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ έληξε χωρίς συμφωνία.

Αν και αναμενόταν νέος γύρος συνομιλιών το Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να μην ταξιδέψουν ξανά στο Πακιστάν.

Ο πόλεμος, που δεν είναι δημοφιλής, έχει δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, έχει επιβαρύνει και τις ήδη δύσκολες σχέσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες προσπαθούν να μην εμπλακούν άμεσα, ενώ αντιμετωπίζουν και την ενεργειακή κρίση.

Τη Δευτέρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε με ασυνήθιστα ευθύ τρόπο ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ηγεσία του Ιράν, η οποία, όπως είπε, κινήθηκε «πολύ επιδέξια» στις διαπραγματεύσεις.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ίδια ημέρα, διπλωμάτες συζήτησαν ειδικά για τα Στενά του Ορμούζ. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν – Νοέλ Μπαρό, προειδοποίησε ότι αν επιτραπούν τέλη ή «δωροδοκίες» από το Ιράν, αυτό θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο.

«Η πρόσβαση στις θάλασσες θα γίνει προνόμιο για λίγους», είπε. «Τα Στενά θα μετατραπούν σε στρατιωτικοποιημένους διαδρόμους. Το παγκόσμιο εμπόριο θα γίνει όμηρος και ολόκληρες περιοχές θα απομονωθούν. Ο κόσμος θα ασφυκτιά, κυριαρχούμενος από την ανομία και τον νόμο του ισχυρού».