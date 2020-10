«Σ’ αγαπώ μπαμπά, είσαι πολεμιστής» – Ιβάνκα και Έρικ Τραμπ έστειλαν μηνύματα αγάπης στον πατέρα τους

Τόσο ο Έρικ Τραμπ όσο και η Ιβάνκα Τραμπ λίγο μετά την εισαγωγή του πατέρα τους και Προέδρου των ΗΠΑ σε στρατιωτικό νοσοκομείο με κορονοϊό του έστειλαν τα δικά τους μηνύματα.

Και ο Έρικ Τραμπ και η Ιβάνκα ανέβασαν στους λογαριασμούς τους στο twitter το βίντεο με το μήνυμα του πατέρα τους.

«Είσαι πολεμιστής και θα τα καταφέρεις. Σ’ αγαπάω μπαμπά», έγραψε η Ιβάνκα Τραμπ.

Το ίδιο και ο Έρικ Τραμπ ο οποίος νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια ανάρτηση στην οποία έγραφε πολύ συγκινητικά λόγια για τον πατέρα του. «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αληθινός πολεμιστής. Θα παλέψει με την ίδια δύναμη και πίστη που έχει και μάχεται για την Αμερική κάθε μέρα. Σας καλώ να προσευχηθείτε μαζί μου για να γίνει καλά. Δεν υπήρξα ποτέ πιο περήφανος για κάποιον και για όσα περνάει».

.@RealDonaldTrump is a true warrior. He will fight through this with the same strength and conviction that he uses to fight for America each and every day. I ask you to join me in praying for his recovery. I have never been more proud of someone and what they have had to endure.