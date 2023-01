Θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε σε μερίδα του Τύπου στην Τουρκία, αυτή τη φορά για δημοσίευμα της εφημερίδας Flamman της Σουηδίας. Στην εφημερίδα απεικονίζεται σε σκίτσο, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως άλλος Κρόνος να τρώει τα παιδιά του…

Όλα ξεκίνησαν όταν η εφημερίδα Flamman της Σουηδίας έκανε έναν διαγωνισμό γελοιογραφίας με κύριο θέμα τον πρόεδρο της Τουρκίας.

Στην εφημερίδα στάλθηκαν πάνω 400 έργα με βασικό πρωταγωνιστή τον Τούρκο πρόεδρο.

Νικητής αναδείχτηκε ο Σουηδός Henry Åström με το έργο του «Erdogan Eating His People» («Ο Ερντογάν τρώει τον λαό του»). Ένα έργο εμφανώς εμπνευσμένο από το διάσημο πίνακα «Ο Κρόνος τρώει τον γιο του».

Όπως ήταν φυσικό τα τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για ένα «σκάνδαλο με σκίτσο», ενώ αναφέρουν πως το «έφτιαξε κάποιος που δεν έχει πάει ποτέ στην Τουρκία στη ζωή του και που δεν γνωρίζει τον Ερντογάν και την Τουρκία».

The winner of Flamman’s satire competition is Henry Åström, for a haunting depiction of Erdogan devouring his own people.https://t.co/idMrGuou9K pic.twitter.com/3bIKfZIzwp