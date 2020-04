Μια φωτογραφία που απεικονίζει τον υπουργό Υγείας Γενς Σπαν μαζί με άλλους 13 πολιτικούς στοιβαγμένους σε ένα ασανσέρ εν μέσω κορονοϊού προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία.

Μάλιστα στο twitter έχει στηθεί “πάρτι” με τους χρήστες να επικρίνουν τον υπουργό Υγείας στη Γερμανία και τους υπόλοιπους πολιτικούς για την

αδιαφορία τους να τηρήσουν της ελάχιστη απόσταση που προβλέπεται λόγω κορονοϊού κατά την επίσκεψή τους μάλιστα σε κλινική.

Ο Γενς Σπαν που μπήκε στο ασανσέρ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της πόλης Γκίσεν μαζί με τον διευθυντή της καγκελαρίας Χέλγκε Μπράουν, τον πρωθυπουργό του κρατιδίου της Έσσης Φόλκερ Μπουφιέ και άλλους κυβερνητικούς παράγοντες της περιοχής.

Όλοι βέβαια φορούσαν μάσκα άλλα όπως τονίζουν οι ειδικοί αυτό δεν αρκεί για να προστατευθούμε 100% καθώς χρειάζεται απόσταση ασφαλείας.

Η σχετική φωτογραφία έκανε το γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ειρωνίες από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλοι θεώρησαν ότι είναι ένα αστείο, ένα φωτομοντάζ και άλλοι απαίτησαν να πληρώσουν όλοι το σχετικό πρόστιμο. Χρήστης του twitter έγραψε μάλιστα ειρωνικά: «Ωραίο το παράδειγμά σας», ενώ άλλος «Αγαπητέ κύριε Σπαν, την επόμενη φορά να χρησιμοποιήσετε τις σκάλες αντί του ασανσέρ».

Ο υπουργός Υγείας προσπάθησε βέβαια αργότερα στην συνέντευξη τύπου να δικαιολογηθεί χωρίς όμως επιτυχία. Και τώρα όλοι αναρωτιούνται μα γιατί δεν είπε κανένας τίποτα μέσα στο ασανσέρ;

Do surgical masks provide a false sense of security? German Health Minister @jensspahn pictured in hospital lift today along with other senior officials. https://t.co/VEllqpTsoM