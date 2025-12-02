Σάλος στην Ιταλία: «Έθαψαν» άγαλμα του Παβαρότι κι έκαναν παγοδρόμιο γύρω του – «Κόλλα πέντε με τον Λουτσιάνο»

Οργή στην Ιταλία καθώς τοποθετήθηκε παγοδρόμιο για τα Χριστούγεννα περιμετρικά του αγάλματος του θρυλικού Ιταλού τενόρου, Λουτσιάνο Παβαρότι, «κόβοντάς» του τα πόδια και βάζοντάς το κανονικά μέσα στην πίστα του πατινάζ.

Η κατασκευή ενός προσωρινού, χριστουγεννιάτικου παγοδρομίου γύρω από το άγαλμά του, σε κεντρική πλατεία της πόλης Πέζαρο, στην Ιταλία, προκάλεσε την αντίδραση της οικογένειας του Λουτσιάνο Παβαρότι. Η χήρα του Ιταλού τενόρου, Νικολέτα Μαντοβάνι, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με το BBC ότι είναι «θυμωμένη και αναστατωμένη», κάνοντας λόγο για γελοιοποίηση του εκλιπόντος συζύγου της.

Το προσωρινό παγοδρόμιο κατασκευάστηκε στο κέντρο της πλατείας, με το άγαλμα να παραμένει μέχρι το γόνατο μέσα στον πάγο, περιτριγυρισμένο από πλεξιγκλάς. Το τοπικά μέσα μιλούν για «Παβαρότι στον πάγο».

Pesaro, la statua di Pavarotti in mezzo ad una pista di ghiaccio.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/xCLfgdy1Jv — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) November 26, 2025

«Συγγνώμη» από τον δήμαρχο

Ο δήμαρχος της πόλης Αντρέα Μπιανκάνι αρχικά είχε κάνει ανάρτηση με το hashtag «Κόλλα πέντε με τον Παβαρότι» αλλά στη συνέχεια και μετά τις αντιδράσεις αναγκάστηκε να ζητήσει «συγγνώμη» από την οικογένεια του διάσημου τραγουδιστή της όπερας.

Ακόμα είπε ότι επρόκειτο για λάθος από την πλευρά του δημοτικού συμβουλίου.

Μιλώντας στο τοπικό μέσο Il Resto del Carlino, ο δήμαρχος είπε πως όταν του παρουσιάστηκαν αρχικά τα σχέδια για το παγοδρόμιο, τον διαβεβαίωσαν ότι το άγαλμα του Παβαρότι θα παρέμενε άθικτο, ωστόσο αργότερα ανακάλυψε ότι οι σχεδιαστές είχαν αναγκαστεί να αλλάξουν την κατασκευή.

Παρά τη συγγνώμη ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατό να αποσυναρμολογηθεί το παγοδρόμιο ή να μετακινηθεί το άγαλμα σε αυτό το στάδιο, αλλά επέμεινε ότι «δεν θα ξανασυμβεί».

Το χάλκινο άγαλμα σε φυσικό μέγεθος αποκαλύφθηκε στο Πέζαρο τον Απρίλιο του 2024, με τη σύζυγο και την κόρη του Λουτσιάνο Παβαρότι να είναι παρούσες στην τελετή.