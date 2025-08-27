Σάλος στην Ουγγαρία με το «παλάτι» της οικογένειας του Βίκτορ Ορμπάν – Βουλευτής το βιντεοσκόπησε στα κρυφά

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν βρέθηκε στο στόχαστρο σχολιασμού για την έπαυλη που φαίνεται να διατηρεί η οικογένειά του.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Άκος Χαντχάζι, μοιράστηκε ένα βίντεο στα σοσιαλ μίντια με την έπαυλη που ανήκει στον πατέρα του Βίκτορ Ορμπάν και συγκέντρωσε 700.000 views αλλά και πολλά σχόλια για το «παλάτι» του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, είναι γνωστός για τη μάχη που δίνει κατά της διαφθοράς, μπήκε στην έπαυλη και βιντεοσκόπησε τον χώρο, με τον υπουργό Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, νσ τον κατηγορεί ότι παραβίασε τη νομοθεσία καθώς δεν είχε άδεια.

Σα πλάνα από το ακίνητο, δεσπόζουν ένας καλοσυντηρημένος κήπος, μία πισίνα και μία τεράστια τραπεζαρία, αποδεικνύουν πως πρόκειται για ένα «πολυτελές κάστρο» και όχι ένα ταπεινό αγρόκτημα, όπως ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης του, είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής Άκος Χαντχάζι, εξηγώντας πως τράβηξε αυτά τα πλάνα την περασμένη εβδομάδα, αφού επισκέφθηκε το σημείο.

Αρνητικά σχόλια στα social media

Οι εικόνες δείχνουν ότι «ο Όρμπαν και οι συνεργοί του οικοδομούν ένα παλάτι» με τα χρήματα των φορολογουμένων, έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου σε ένα σχόλιο που δημοσιεύτηκε κάτω από το βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε 700.000 προβολές στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ο Άντρας Καουκούσι, ένας ακόμη σχολιαστής, πρότεινε ο χώρος να χρησιμοποιηθεί ως ορφανοτροφείο ή νοσοκομείο.

Viktor Orbán’s father gave an interview to Bors, the flagship tabloid of Rogán’s propaganda machine.

From this essential interview, we learnt that what we see at Hatvanpuszta is actually a gatehouse, guard post, transformer station, sewage treatment plant, solar panel field,… pic.twitter.com/iilHogrBlb — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 25, 2025

Ο Ορμπάν αρνείται ότι του ανήκει

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλά άρθρα είχε αναφερθεί ότι ο Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί την έπαυλη Hatvanpuszta, ως ιδιωτικό ησυχαστήριο. Το ακίνητο βρίσκεται κοντά στη γενέτειρά του Φέλκσουτ, σε απόσταση περίπου 34 χιλιομέτρων δυτικά της Βουδαπέστης.

Ωστόσο, ο υπερσυντηρητικός ηγέτης αρνείται πως είναι ο ιδιοκτήτης του κάστρου.

Ο πατέρας του Γκιόζο, ηλικίας 84 ετών, προσφάτως είπε στη φιλοκυβερνητική ταμπλόιντ Bors πως αγόρασε το Hatvanpuszta το 2011 για να φτιάξει εκεί ένα αγρόκτημα.

While Viktor Orban has made Hungary the poorest country in the European Union and honest Hungarian citizens struggle with soaring inflation, his circle built a multi‑million euro castle. Corruption and luxury at the top while the people fight to survive pic.twitter.com/Q5XqIPrQUM — Frid (@Frid45) August 25, 2025

Αγανάκτηση για τη διαφθορά

Το γεγονός ότι το βίντεο αυτό έγινε viral εντάσσεται σε ένα πλαίσιο γενικευμένης αγανάκτησης μπροστά στη διαφθορά στην Ουγγαρία. Το περιβάλλον του Βίκτορ Όρμπαν βαρύνεται με υποψίες ότι πλούτισε θεαματικά χάρη στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Η ΕΕ «πάγωσε» κονδύλια ύψους περίπου 19 δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για αυτήν τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως λόγω των υποψιών για διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις.

Η κυβέρνηση Όρμπαν απορρίπτει τις κατηγορίες για διαφθορά.