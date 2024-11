Σαν Φρανσίσκο: Νεκρός ένας άνδρας από επίθεση με μαχαίρι έξω από σταθμό μετρό – Αναζητείται ο δράστης

Ένας άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα το πρωί της Τετάρτης (13.11.2024) στο Σαν Φρανσίσκο, μετά από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι και εντοπίστηκε έξω από τον σταθμό Embarcadero BART.

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ απάντησε στις 5:49 π.μ. στην περιοχή των οδών Market και Main, μετά από έκκληση περαστικού για έναν αιμόφυρτο άνδρα στον δρόμο. Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή τον άντρα που είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι.

Ο θάνατος του άτυχου άντρα επιβεβαιώθηκε στο σημείο της οδού Market με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στον δρόμο να διακοπεί.

Η κυκλοφορία των τρένων στον σταθμό Bart επίσης διακόπηκαν αφού οι αρχές εικάζουν ότι ο δράστης έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος παίρνοντας το μετρό.

San Francisco: A man was found stabbed along Market Street near Main Street at approximately 5:45am this morning. The man was pronounced deceased and a search for a suspect took place at the Embarcadero BART station.



Contact aiofilmz.media@gmail.com to license video. pic.twitter.com/5Lq05xf5Np