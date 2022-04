Τους πρώτους θανάτους από κορονοϊό παρά το σκληρό lockdown, που προκάλεσε δυστοπικές εικόνες με ανθρώπους να πιάνονται με δαγκάνες, μανάδες να χωρίζονται από τα παιδιά τους και κατοικίδια να θανατώνονται, κατέγραψε η Σανγκάη. Και ενώ η κυβέρνηση της Κίνας συζητά να άρει τα μέτρα!

Τη Δευτέρα (18.04.2022) οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν τους πρώτους τρεις θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 στη Σαγκάη. Υπενθυμίζεται ότι η κινεζική μεγαλούπολη και οικονομική πρωτεύουσα της χώρας βρίσκεται σε lockdown από τα τέλη του Μαρτίου!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμος της Σαγκάης διευκρίνισε ότι οι τρεις ασθενείς που υπέκυψαν ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα.

Οι δύο προηγούμενοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 στην Κίνα είχαν ανακοινωθεί στα μέσα του Μαρτίου στην επαρχία Τζιλίν (βορειοανατολικά), που γειτονεύει με τη Βόρεια Κορέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Σαγκάη επιβεβαιώθηκαν 19.831 ασυμπτωματικά κρούσματα του ιού το τελευταίο 24ωρο, από 21.582 το Σάββατο, ενώ καταγράφηκαν 2.417 συμπτωματικοί ασθενείς, από 3.238 την προηγουμένη.

Η κινεζική οικονομική πρωτεύουσα έχει μετατραπεί πλέον σε θέατρο της χειρότερης έξαρσης της πανδημίας από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης, με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα να επιβεβαιώνονται καθημερινά.

Στη μητρόπολη έχουν γίνει πάνω από 200 εκατομμύρια εξετάσεις νουκλεϊκού οξέος από τις 10 Μαρτίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας των αρχών να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Οι 25 εκατομμύρια κάτοικοι της Σαγκάης παραμένουν υπό αυστηρό περιορισμό από τα τέλη του περασμένου μήνα και αρκετοί διαμαρτύρονται για προβλήματα εφοδιασμού, μεταξύ άλλων.

Οι εικόνες με ανθρώπους να πιάνονται με δαγκάνες για να μεταφερθούν με τη βία σε σημεία καραντίνας, παιδιά να χωρίζονται από τους γονείς τους, ρομποτικά σκυλιά να κυκλοφορούν στους δρόμους της Σανγκάης, κατοικίδια ασθενών με κορονοϊό να εξοντώνονται, ανθρώπους να φωνάζουν γιατί δεν έχουν φάρμακα ή φαγητό είναι μερικές μόνο από τις εικόνες σοκ που έχουν κάνει τις τελευταίες μέρες το γύρο του κόσμου και έχουν φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το Πεκίνο!

26 million people in lockdown in Shanghai.



People are committing suicide from their balconies and Pets from people getting tested positive for #Covid are being collected to be killed and slaughtered in #Shanghai / #China



This is pure evil!



pic.twitter.com/9spkdvi4WS