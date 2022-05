Γιατροί στην Σαουδική Αραβία κατάφεραν να χωρίσουν σιαμαία μωρά με καταγωγή από την Υεμένη, έπειτα από μια «περίπλοκη» επέμβαση που διήρκησε 15 ώρες.

Όπως μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA, τα δύο αγόρια ηλικίας 19 μηνών, ο Γιούσεφ και ο Γιάσιν, ήταν ενωμένα «σε πολλά όργανα» και για την επέμβαση του διαχωρισμού τους χρειάστηκε η συνδρομή 24 γιατρών.

Οι γιατροί του Κέντρου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διάσωσης Βασιλιάς Σαλμάν πραγματοποίησαν μια επέμβαση «σε τέσσερις φάσεις» προκειμένου να χωρίσουν τα σιαμαία. Τη χαρακτήρισαν μάλιστα «μια από τις πιο περίπλοκες» που έχουν κάνει ποτέ.

Αυτό το κρατικό ιατρικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας παρουσιάζει τακτικά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει σε κατοίκους της Υεμένης, υποτίθεται ως απόδειξη της δέσμευσης του Ριάντ να απαλύνει τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της εμπόλεμης χώρας.

Yemeni Siamese twins conjoined at the head, Yousef and Yaseen, were successfully separated in a 15-hour operation. pic.twitter.com/5oRGajWbnq