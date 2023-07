Η Σαουδική Αραβία κάλεσε τον πρεσβευτή της Σουηδίας για να διαμαρτυρηθεί για το κάψιμο του Κορανίου από διαδηλωτή έξω από τέμενος στη Στοκχόλμη, μια ενέργεια που προκάλεσε έντονες διπλωματικές αντιδράσεις στον μουσουλμανικό κόσμο, μετέδωσαν σήμερα τα σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκονται οι δύο πιο ιεροί τόποι του ισλάμ: η Μέκκα και η Μεδίνα, είχε καταδικάσει το περιστατικό την Τετάρτη (28.6.2023), λίγη ώρα αφού ο Σαλουάν Μομίνκα, ένας 37χρονος Ιρακινός που ζει στη Σουηδία, έκαψε σελίδες του Κορανίου.

Το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Σουηδό πρεσβευτή χθες Κυριακή, για να ζητήσει από την Στοκχόλμη «να σταματήσει όλες τις ενέργειες που αντιβαίνουν στις διεθνείς προσπάθειες να εξαπλωθούν οι αξίες της ανεκτικότητας, της μετριοπάθειας και της απόρριψης του εξτρεμισμού και υπονομεύουν τον απαραίτητο αμοιβαίο σεβασμό στις σχέσεις μεταξύ των λαών και των κρατών», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο της χώρας SPA.

Το Ιράκ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μαρόκο έχουν επίσης καλέσει τους πρεσβευτές της Σουηδίας για να διαμαρτυρηθούν.

Αντίδραση υπήρξε και από τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας.

🇸🇪🤯‼️This will not pass without serious consequences for Sweden‼️



In Sweden, the Koran was again publicly burned, after putting a piece of lard between the pages. The event was held with the permission of the authorities and the police. 👇 pic.twitter.com/i3Ozxn6xR5