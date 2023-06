Θέση για το κάψιμο του Κορανίου στη Σουηδία πήρε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ουλφ Κρίστερσον. Ο κ. Κρίστερσον ζήτησε να αποφεύγονται ενέργειες που είναι πιθανόν να προσβάλλουν.

Αποστάσεις από το κάψιμο ενός Κορανίου στη Στοκχόλμη την Τετάρτη, 28 Ιουνίου, παίρνει ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, στον απόηχο του κύματος αγανάκτησης στον μουσουλμανικό κόσμο, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος να προσβάλλουμε άλλους ανθρώπους».

Ο Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, 30 Ιουνίου, ότι «είναι δύσκολο να πούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες (…) Πιστεύω ότι θα πρέπει, επίσης, να σκεπτόμαστε στη Σουηδία. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, δεν υπάρχει λόγος να προσβάλλουμε ανθρώπους».

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (28.06.2023), ο Σαλουάν Μομίκα, Ιρακινός πρόσφυγας στη Σουηδία, έκαψε σελίδες από αντίτυπο του Κορανίου μπροστά από το μεγαλύτερο τζαμί της Στοκχόλμης και στη διάρκεια της ημέρας του Άιντ αλ-Άντχα, γιορτή που τιμούν οι μουσουλμάνοι σε όλον τον κόσμο.

Η αστυνομία είχε επιτρέψει τη διεξαγωγή της συγκέντρωσης κατά την οποία κάηκε το Κοράνι, στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης. «Πιστεύω ότι επειδή κάποια πράγματα είναι νόμιμα δεν είναι απαραίτητα και αρμόζοντα», σημείωσε ωστόσο ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Παρότι η συγκέντρωση αυτή είχε επιτραπεί, έρευνα ξεκίνησε στη συνέχεια για «πρόκληση αναταραχής σε βάρος εθνοτικής ομάδας», λόγω του γεγονότος ότι το κάψιμο του Κορανίου έγινε πολύ κοντά σε τζαμί.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε σωρεία καταδικών σε πολλές μουσουλμανικές χώρες, αλλά και στις ΗΠΑ. Στο Ιράκ διαδηλωτές εισέβαλαν για σύντομο χρονικό διάστημα στη σουηδική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

«Είναι βεβαίως απαράδεκτο άνθρωποι να μπαίνουν παράνομα σε σουηδικές πρεσβείες», σχολίασε, ακόμη, ο Κρίστερσον.

Ex Muslim Iraqi immigrant Salwan Momika burns the Koran in Sweden, Says it’s the most dangerous Book in the world.pic.twitter.com/Z2vzX6XLsV