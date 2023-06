Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ, υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού. Εκπρόσωπος της 63χρονης δούκισσας αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με πρώιμη μορφή καρκίνου του μαστού και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που ήταν επιτυχής.

Η Σάρα Φέργκιουσον, ηλικίας 63 ετών, διαγνώστηκε πρόσφατα με μία πρώιμη μορφή καρκίνου του μαστού, η οποία ανιχνεύθηκε σε μαστογραφικό έλεγχο ρουτίνας, πρόσθεσε η εκπρόσωπος της δούκισσας του Γιορκ. Σε δήλωσή της στο Sky News, η εκπρόσωπος είπε ότι η δούκισσα «συμβουλεύτηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία».

«Η δούκισσα λαμβάνει την καλύτερη ιατρική φροντίδα και οι γιατροί τής είπαν ότι η πρόγνωση είναι καλή», είπε η εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι «τώρα αναρρώνει με την οικογένειά της».

«Η δούκισσα θέλει να εκφράσει την τεράστια ευγνωμοσύνη της σε όλο το ιατρικό προσωπικό που την στήριξε τις τελευταίες ημέρες», σημείωσε, για να καταλήξει λέγοντας:

«Είναι, επίσης, πολύ ευγνώμων στο προσωπικό που συμμετείχε στη μαστογραφία η οποία και εντόπισε την ασθένειά της. Κατά τα άλλα ήταν η δούκισσα δεν είχε συμπτώματα, και πιστεύει ότι η εμπειρία της υπογραμμίζει τη σημασία του τακτικού ελέγχου».

