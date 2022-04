Μετά από μήνες απουσίας, η πριγκίπισσα Σαρλίν επέστρεψε στο Μονακό, στο πλευρό του συζύγου της, πρίγκιπα Αλβέρτου, και των δίδυμων παιδιών τους. Η πριγκίπισσα είχε μείνει στη Νότια Αφρική για οκτώ μήνες «για λόγους υγείας», επισήμως.

Πολλά δημοσιεύματα όμως στον διεθνή Τύπο έχουν άλλη άποψη για το συμβαίνει με την πριγκίπισσα Σαρλίν και τον σύζυγός της. Πληροφορίες την θέλουν να είναι ιδιαίτερα θλιμμένη και να έχει εγκαταλείψει και πάλι το Μονακό.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, όπως αναφέρει το αυστραλιανό περιοδικό «Who», σε ιδιωτικό αεροπλάνο στη Νίκαια της Γαλλίας στις 21 Μαρτίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για τον προορισμό της, ούτε για το πότε πρόκειται να επιστρέψει στο πριγκιπάτο.

Υπενθυμίζεται ότι η πριγκίπισσα Σαρλίν προσβλήθηκε από σοβαρή λοίμωξη ενώ βρίσκονταν στη Νότια Αφρική, και δεν της επιτρεπόταν να επιστρέψει. Μήνες μετά – τον Νοέμβριο – η πριγκίπισσα επέτρεψε στο Μονακό, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν ψυχικά και σωματικά εξαντλημένη και ως εκ τούτου έμεινε προσωρινά σε πολυτελή ελβετική κλινική προκειμένου να αναρρώσει.

Δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο έχουν ασχοληθεί πολλές φορές με τα σύννεφα στον γάμο της με τον πρίγκιπα Αλβέρτο. Η απομάκρυνση της μάλιστα – όπως πολλοί υποστηρίζουν – οφείλεται στην αποκάλυψη πως ο σύζυγός της έχει και τρίτο εξώγαμο τέκνο – μια κόρη που γεννήθηκε το 2005, όταν η πριγκίπισσα διατηρούσε, ήδη, σχέση με τον γιο του Ρενιέ και της Γκρέις Κέλι – ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την θλιμμένη πριγκίπισσα.

