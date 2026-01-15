Σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος της Ford που κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προστατεύει παιδόφιλους: «Δεν το μετανιώνω»

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο εργάτης της Ford που φώναξε στον Ντόναλντ Τραμπ πως προστατεύει παιδόφιλους, στον απόηχο του σκανδάλου του Τζέφρι Επστάιν. Αφού ο Αμερικανός πρόεδρος τον έβρισε και του έκανε χυδαία χειρονομία, η γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία θέλησε να «τιμωρήσει» τον εργαζόμενό της.

Το επεισόδιο έγινε την Τρίτη (13.01.2026), κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ. Τότε ο εργαζόμενος φώναξε «pedophile protector» («υπερασπιστή παιδεραστών») με τον Αμερικανό πρόεδρο να του απαντά f@@@ you και να σηκώνει την παλάμη του υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλό του.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ χαρακτήρισε τον εργάτη «παλαβό» που βρέθηκε σε παροξυσμό οργής». Έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε όπως άρμοζε.

Δείτε το βίντεο:

#EXCLUSIVE President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC
January 13, 2026

Ο 40χρονος εργάτης της Ford, Τι Τζέι Σαμπούλα, επιβεβαίωσε στην Washington Post ότι αυτός φώναξε στον Αμερικανό πρόεδρο και ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα διαρκούσης εσωτερικής έρευνας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Επιβεβαίωσε επίσης πως αναφερόταν στη στενή σχέση που είχαν για χρόνια ο αρχηγός του κράτους και ο Τζέφρι Επστάιν, ο Νεοϋορκέζος χρηματομεσίτης και σεξουαλικό αρπακτικό, που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών που είχε δημιουργήσει.

Ο χειρισμός του φακέλου της υπόθεσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις κι επικρίσεις εναντίον του προέδρου Τραμπ, ιδίως στο δικό του πολιτικό στρατόπεδο.

Ξεκαθαρίζοντας πως «δεν μετανιώνει» για όσα είπε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο εργαζόμενος παραδέχτηκε πάντως ότι φοβάται πως θα τον απολύσουν κι αισθάνεται πως πλέον έχει γίνει «στόχος πολιτικής εκδίκησης», διότι «έφερε σε δύσκολη θέση τον Τραμπ μπροστά στους φίλους του».

Ο ίδιος δηλώνει πολιτικά «ανεξάρτητος», λέει πως δεν ψήφισε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ, πάντως έχει ψηφίσει άλλους Ρεπουμπλικάνους, πάντα σύμφωνα με την Washington Post.

Ο εργάτης «πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης, αρχή που ενστερνιζόμαστε ολόψυχα», ήταν η αντίδραση του συνδικάτου UAW μέσω X· «στεκόμαστε στο πλευρό των μελών μας στην προστασία της φωνής τους στους χώρους εργασίας τους», πρόσθεσε.

Το συνδικάτο υποσχέθηκε να «διασφαλίσει» ότι ο εργαζόμενος θα έχει την προστασία που προβλέπεται στην εταιρική συλλογική σύμβαση εργασίας που διαπραγματεύτηκε με την διεύθυνση της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Οι εργάτες δεν πρέπει ποτέ να υφίστανται χυδαία γλώσσα ή συμπεριφορά από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ», επέμεινε.

Έρανος που οργανώθηκε στο GoFundMe υπό τον τίτλο «Ο Τι Τζέι Σαμπούλα είναι πατριώτης!» είχε οδηγήσει μέχρι χθες στη συγκέντρωση 350.000 δολαρίων.

Το Κογκρέσο ψήφισε για να αναγκάσει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα ως τη 19η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο το πλήρες υλικό του φακέλου που είχε σχηματίσει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για την υπόθεση Επστάιν. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπέστησαν εκτενή λογοκρισία, ενώ ως τώρα δεν έχει δει το φως παρά λιγότερο από το 1% του υλικού.