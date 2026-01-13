«Ξέφυγε» ο Τραμπ: Έβρισε και έδειξε το μεσαίο δάχτυλο σε υπάλληλο εργοστασίου της Ford μετά από αναφορά στον Επστάιν

Με χυδαίο τρόπο αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε έναν εργάτη που τον κατηγόρησε ότι προστατεύει τους παιδεραστές, ευθεία βολή για τις σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον διαβόητο σεξουαλικό εγκληματία και τελικά αυτόχειρα, Τζέφρι Επστάιν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ χθες (13.01.2026), χρησιμοποίησε χυδαία γλώσσα προς έναν από τους υπαλλήλους της εταιρείας και έκανε μία άσεμνη χειρονομία, όπως μετέδωσε το TMZ.

Ο Τραμπ περπατούσε στον χώρο του εργοστασίου, όταν ακούστηκε εργαζόμενος να φωνάζει φράση που περιλάμβανε τον χαρακτηρισμό «pedophile protector» («υπερασπιστή παιδεραστών»).

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο του TMZ, ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα, φωνάζοντας «F@@@ you» προς τον εργαζόμενο, υψώνοντας το μεσαίο του δάχτυλο.

Ο εργαζόμενος αναφερόταν προφανώς στη σχέση του Τραμπ με τον αποθανόντα καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν.

Επίσης, η «υποδοχή» του συγκεκριμένου υπαλλήλου προς τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει σίγουρα να κάνει και με την αργή δημοσιοποίηση των περιβόητων «αρχείων Επστάιν» από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

#EXCLUSIVE President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled “pedophile protector” at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Ο Τζέφρι Επστάιν, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα και εμπορία ανθρώπων, πέθανε στη φυλακή το 2019.

Παρά την επίσημη κατάληξη ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, οι συνθήκες του θανάτου του και ο κύκλος των υψηλόβαθμων γνωστών του παραμένουν αντικείμενο συνεχιζόμενων ερευνών στο Κογκρέσο.