Μια ιδιαίτερη συλλογή έργων τέχνης, κοσμημάτων και σπανίων αντικειμένων του Λόρδου Βύρωνα βγάζει σε δημοπρασία ο οίκος δημοπρασιών Chiswick Auctions. Πρόκειται για συλλογή που σχετίζεται με την λογοτεχνική, πολιτική και στρατιωτική σταδιοδρομία ενός από τους πιο γνωστούς Άγγλους ρομαντικούς ποιητές.

Η συλλογή συγκεντρώθηκε από έναν Ευρωπαίο γνώστη, ενθουσιώδη συλλέκτη, σε μία περίοδο 30 ετών και περιλαμβάνει μία μεγάλη συλλογή έργων τέχνης, βιβλίων, προτομών, στρατιωτικών αναμνηστικών, μεταξύ άλλων και κοσμημάτων του Λόρδου Βύρωνα.

Η δημοπρασία, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, προσφέρει μία συναρπαστική γνώση για τον Βύρωνα τον συγγραφέα, τον επαναστάτη και δίνει μία πρώτη εικόνα της ζωής του για εκτεταμένα ταξίδια, ρομαντικές αναζητήσεις και στρατιωτικές προσπάθειες, κυρίως στη συμβολή του στον αγώνα της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων.

Τα έργα θα δημοπρατηθούν στις 27 Φεβρουαρίου.

Ανάμεσα στα κυριότερα αντικείμενα, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, είναι ένα εξαιρετικό σύνολο, «Ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Σωτήρος» επί Όθωνος. Ο Σταυρός, ύψους 8,5 εκ., ο Αστέρας ύψους 7 εκ. και μία χρυσή αναμνηστική καρφίτσα με σμάλτο που περιέχει μαλλιά του Βύρωνα, κόσμημα που δόθηκε στον Sir James Emerson Tennant. Η καρφίτσα από Ορεία Κρύσταλλο φέρει επιγραφή «Στη μνήμη» με χρυσούς γοτθικούς χαρακτήρες ενώ η πλάτη έχει αφιέρωση: «Byron από τον Κόμη P. Gamba στον James Emerson, Αθήνα 1825».

Ο Κόμης Gamba, ο οποίος ήταν αδελφός της αγαπημένης του Τeresa Guiccioli, γνωστός σύντροφος του Λόρδου Βύρωνα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μεσολόγγι, ενώ ο Sir James Emerson Tennant, ο οποίος πολέμησε στη Μάχη της Ακροπόλεως, ήταν θερμός υποστηρικτής του ελληνικού αγώνα για την Ανεξαρτησία της Ελλάδος.

Το σετ περιλαμβάνει, επίσης, ένα σύνολο διακριτικών του Μεγάλου Διοικητή για το «Βασιλικό Τάγμα του Ανώτερου Ταξιάρχη», που αποτελείται από ένα παράσημο από χρυσό και σμάλτο, με τη μορφή ενός λευκού σταυρού, που εγγράφεται σε ένα κυκλικό πράσινο στεφάνι δάφνης και δρυός, ενώ στέφεται από ένα χρυσό στέμμα. Το μπροστινό μέρος του σταυρού χαρακτηρίζεται από το κεφάλι, σε προφίλ, του βασιλιά Όθωνα και την ελληνική επιγραφή «Όθων Βασιλεύς Της Ελλάδος». Ένα ασημένιο και χρυσό αστέρα με σμάλτινη διακόσμηση σε μπλε, άσπρο, πράσινο και μία ελληνική επιγραφή, στο πίσω μέρος, είναι υπογεγραμμένο «R & J Garrand & Co. Goldsmiths, to the Queen». Επίσης συμπεριλαμβάνεται το ασημένιο μετάλλιο των αγωνιστών του 1821. Όλο το σετ βρίσκεται στο αυθεντικό κουτί του, με εκτίμηση 8.000-10.000 στερλίνες.

Ένα επίσης ενδιαφέρον αντικείμενο στη δημοπρασία είναι ένα αγγλικό δακτυλίδι Γεωργιανής Εποχής με χαραγμένη επιγραφή με ελληνικούς χαρακτήρες «ΖΩΗ ΜΟΥ ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ» από το περίφημο ποίημα του Λόρδου Βύρωνα «The Maid of Athens», όπου ήταν γραμμένο στο τέλος κάθε σκηνής του ποιήματος του Βύρωνα «Η Κόρη Των Αθηνών Θηρεσία Μακρή». Αυτό θα μπορούσε να είχε δοθεί ως έμπνευση της αγάπης του Βύρωνα στη Θηρεσία Μακρή, πριν από τον θάνατο του, με χαραγμένη τη μάρκα του κατασκευαστή SR και ενδεχομένως πρόκειται για τον Samuel Reed, London 1823-4.

Ακόμη, ένα αγγλικό ρολόι τσέπης από τον καταξιωμένο ωρολογοποιό George Prior φέρει στην εξωτερική θήκη του το οικόσημο του Λόρδου Βύρωνα, που κατασκευάστηκε στο Λονδίνο στις αρχές του 19ου αιώνα. Το συγκεκριμένο ρολόι συνοδεύεται από ταξιδιωτική θήκη με αρχική εκτίμηση 2.000-3.000 στερλίνων.

Επιπλέον, στη δημοπρασία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται ένας φάκελος με την υπογραφή του Λόρδου Βύρωνα και την προσωπική σφραγίδα του, που απευθύνεται από το χέρι του στον ποιητή Francis Hodgson. Αυτό είναι σφραγισμένο από το ταχυδρομείο στην επάνω δεξιά πλευρά και τοποθετείται μαζί με την προσωπική σφραγίδα κεριού του Λόρδου Βύρωνα ένα τυπωμένο πορτραίτο, κομμένα τμήματα μίας επιστολής στον Hodgson, μαζί με ένα σημείωμα από την Anne Isabella Noel Byron, σύζυγο του Βύρωνα. Ο Λόρδος Βύρωνας και ο Hodgson είχαν διά βίου φιλία ενώ βρίσκονταν στο Kings College, στο Cambridge. Ο Βύρωνας ήταν προπτυχιακός, ενώ ο Hodgson συνεργάτης. Η φιλία τους καταγράφεται σε πολλές επιστολές που έχουν δημοσιευθεί σε βιογραφίες του Βύρωνα.