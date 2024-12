Σε ετοιμότητα ο στρατός του Ισραήλ λόγω του εμφυλίου στη Συρία – Αναπτύσσονται δυνάμεις στα Υψίπεδα του Γκολάν

Η προέλαση των αντικαθεστωτικών ανταρτών στην Συρία που έχουν αναγκάσει τις δυνάμεις του Προέδρου Άσαντ να υποχωρήσουν στη Δαμασκό έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στο Ισραήλ, το οποίο έχει θέσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις σε κατάσταση ετοιμότητας.

Η κεραυνοβόλα επίθεση τζιχαντιστών της ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) και άλλων αντικυβερνητικών οργανώσεων στη Συρία έχει καταφέρει τεράστιες επιτυχίες σε μόλις 10 μέρες και το Ισραήλ αποφάσισε να πάρει προληπτικά μέτρα για την ασφάλειά του.

Ειδικότερα, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα (06.12.2024) ότι έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας στα Υψίπεδα του Γκολάν, μετά από εντολή της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

The @IDF Spokesman:

Following a situational assessment and developments in Syria’s internal fighting, the IDF has reinforced air and ground forces in the Golan Heights.



Forces are deployed near the border, raising readiness for various scenarios. The #IDF will thwart any threat…