Σε κατάσταση συναγερμού και ετοιμότητας οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ για τον τυφώνα Μίλτον στη Φλόριντα

Καθώς ο τυφώνας Μίλτον πλησιάζει στις ακτές της Φλόριντα, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκονται σε ετοιμότητα και προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ μετακίνησαν σημαντικό αριθμό μέσων και εξοπλισμού που βρίσκονταν στην Φλόριντα ενώ το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για τις καταιγίδες από τον τυφώνα Μίλτον.

Ο τυφώνας Μίλτον είναι μια «καταιγίδα κατηγορίας 4 με ανέμους 155 μίλια / ώρα, αλλά «αναμένεται να παραμείνει ένας εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας όταν φτάσει στη δυτική-κεντρική ακτή της Φλόριντα απόψε», ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων σήμερα (09.20.2024) το πρωί.

Στην Τάμπα, περιοχή που αναμένεται να χτυπήσει ο τυφώνας Μίλτον, βρίσκεται η αεροπορική βάση MacDill, η έδρα της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Η βάση εκκένωσε 12 αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135 στην αεροπορική Βάση McConnell στο Κάνσας και διατηρεί δύο υπόστεγα στο χώρο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας (USAF), Ρόουζ Ράιλι.

MH-60R Seahawk aircrew depart to a safe haven in preparation for Hurricane #Milton.

H βάση έχει κλείσει από χθες Τρίτη και το προσωπικό έχει λάβει οδηγίες να ακολουθούν τις εντολές εκκένωσης των τοπικών αρχών. Περίπου 185 στελέχη θα εργάζονται από ένα εναλλακτικό κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης στο γήπεδο Raymond James Stadium, που έχει επίσης οριστεί ως καταφύγιο και τοποθεσία αντιμετώπισης καταστροφών από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) των ΗΠΑ.

Heavy Weather Incoming!



USS Lassen (DDG 82) along with several other ships departs Naval Station Mayport in preparation for hurricane 'Milton'.



To stay updated on weather conditions, base access before and after the storm, and more, follow @NS_Mayport for timely updates.

Η 482η Πτέρυγα Μάχης μετέφερε επτά μαχητικά αεροσκάφη τύπυ F-16 από την αεροπορική βάση Homestead στην περιοχή του Μαϊάμι προς το Σαν Αντόνιο του Τέξας. Η διαστημική βάση Patrick Space Force Base και ο Διαστημικός Σταθμός Cape Canaveral στην ανατολική ακτή της Φλόριντα βρίσκονται επί του παρόντος σε κατάσταση συναγερμού Νο4, καθώς η καταιγίδα αναμένεται να εξασθενήσει σημαντικά μέχρι να φτάσει στην περιοχή.

Aircraft assigned to Maritime Strike (HSM) Squadron 40 prepare to evacuate the area ahead of Hurricane #Milton, Oct. 8. Aircraft and ships assigned to Mayport were directed to relocate in preparation for high winds and unsafe weather conditions.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ από την μεριά του, ενόψει του τυφώνα Μίλτον, θα μετακινήσει στη θάλασσα τρία αντιτορπιλικά κατηγορίας Arleigh Burke από το Mayport στη βορειοανατολική Φλόριντα.

«Άλλα πλοία με έδρα το Mayport θα παραμείνουν στο λιμάνι. Η Mayport Harbor Operations θα τοποθετήσει αυτά τα πλοία σε καθορισμένες θέσεις αγκυροβολισμένα για ακραίες καιρικές συνθήκες‘. Τα αεροσκάφη της ναυτικής βάσης θα επιχειρούν από άλλα τοπικά αεροδρόμια ή θα αποθηκευτούν με ασφάλεια σε υπόστεγα που έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν τους ανέμους», δήλωσε εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού.

About 200 personnel and 26 U.S. Navy MH-60R Seahawks from Naval Station Mayport and Naval Air Station Jacksonville, Florida relocated to Maxwell Air Force Base in Alabama in preparation for Hurricane #Milton.

Όλες οι βάσεις αναμένεται να κλείσουν τις «μη ουσιαστικές επιχειρήσεις» μέχρι να περάσει ο τυφώνας, πρόσθεσε το Πολεμικό Ναυτικό. Επίσης, η βάση της Αεροπορίας Ναυτικού στο Jacksonville της Φλόριντα μεταφέρει τα ελικόπτερά της σε ασφαλείς τοποθεσίες.