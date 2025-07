Σε μπελάδες οι Coldplay για το «kiss-cam»: O CEO της Astronomer εξετάζει νομικά μέτρα μετά την παραίτησή του

Ιδιαίτερα ταραχώδης ήταν η προηγούμενη εβδομάδα για τον πρώην – πλέον – CEO της εταιρείας τεχνολογίας Astronomer, Άντι Μπάιρον που βρέθηκε σε δεινή θέση όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay στο Gillette Stadium, στη Μασαχουσέτη, εμφανίστηκε στο περιβόητο «kiss-cam» να ανταλλάσσει τρυφερές στιγμές με την διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας του γεγονός που οδήγησε στην παραίτησή του. Και οι δύο ειναι παντρεμένοι με άλλους.

Το βίντεο από την συναυλία των Coldplay έγινε παγκοσμίως viral και η εταιρεία Astronomer εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ενώ ο CEO της εταιρείας Μπάιρον υπέβαλε την παραίτησή του. Εν μέσω του σκανδάλου, άρχισε να κυκλοφορεί η φήμη ότι ενδέχεται να κινηθεί νομικά, ίσως και κατά του ίδιου του συγκροτήματος των Coldplay.

Η Mirror απευθύνθηκε σε δύο δικηγόρους για να διερευνήσει κατά πόσο ο πρώην CEO έχει νομική βάση για να στραφεί εναντίον του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος.

Ο Ron Zambrano, δικηγόρος της West Coast Employment Lawyers στο Λος Άντζελες, ήταν κατηγορηματικός: «Οποιαδήποτε νομική αξίωση του Μπάιρον θα απορριφθεί αμέσως. Δεν έχει καμία βάση για αγωγή», δήλωσε και συνέχισε:

«Αρχικά, μια τέτοια κίνηση θα θεωρούνταν περιορισμός της καλλιτεχνικής έκφρασης και της δημιουργικής ελευθερίας των Coldplay στις συναυλίες τους. Δεύτερον, τόσο ο Byron όσο και η Cabot παραιτήθηκαν από κάθε προσδοκία ιδιωτικότητας επιλέγοντας να παρευρεθούν σε δημόσια εκδήλωση.

Η επίδειξη τρυφερότητας ήταν δική τους απόφαση, οι Coldplay απλώς τους κατέγραψαν. Τους “τσάκωσε” η κάμερα».

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM