Παραιτήθηκε ο CEO της Astronomer μετά το σκάνδαλο με την ερωμένη του σε συναυλία των Coldplay – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Παραιτήθηκε ο CEO της εταιρείας Astronomer, Άντι Μπάιρον, μετά την απρόσμενη αποκάλυψη της «παράνομης» σχέσης του με την επικεφαλής του τμήματος HR της ίδιας εταιρείας, σε συναυλία του συγκροτήματος Coldplay.

Το σκάνδαλο με τον CEO και την ερωμένη του έχει γίνει viral στα social media, λόγω του επίμαχου βίντεο από την συναυλία των Coldplay όταν η «kisscam» μια κάμερα που δείχνει με τυχαίο τρόπο, ζευγάρια στο κοινό, τους «έπιασε στα πράσα» αποκαλύπτοντας την σχέση τους σε όλο τον κόσμο.

Ήταν θέμα χρόνου το σκάνδαλο να πάρει έκταση και φυσικά να προκαλέσει τριγμούς στην Astronomer, αφού η πολιτική της απαγορεύει την σύναψη ερωτικών σχέσεων μεταξύ των στελεχών της.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM