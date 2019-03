Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός στα Δωδεκάνησα

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη νοτιοδυτική Τουρκία την Κυριακή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 43 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της επαρχίας Ντενιζλί και εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στα Δωδεκάνησα.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.9 in Western Turkey 41 min ago pic.twitter.com/9L2WB5s0C2

— EMSC (@LastQuake) March 31, 2019