Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Αισθητός και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου

Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας σημειώθηκε τα ξημερώματα στη δυτική Τουρκία. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), ο σεισμός της τάξης των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στη 01:36 τα ξημερώματα της Τρίτης 25 Ιουνίου, σε περιοχή της δυτικής Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 45 χλμ. νοτιοδυτικά του Μπαλίκεσιρ.

