Σεισμός 5,5 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Τουρκία λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τρίτης (25.07.23).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός στην Τουρκία είχε επίκεντρο τα Άδανα.

Ο σεισμός σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βόρεια των Άδανων, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Ο δήμαρχος των Αδάνων Ζεϊντάν Καραλάρ δήλωσε στη Hurriyet ότι προς το παρόν έχουν καταγραφεί μόνο ζημιές σε αχυρώνες και αποθήκες στην περιοχή Κοζάν και ότι τα κτίσματα με εκτεταμένες καταστροφές θα κατεδαφιστούν.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Οκάν Τουισούζ που μίλησε στην τουρκική εφημερίδα, οι σεισμικές δονήσεις στην περιοχή είναι συνηθισμένο φαινόμενο εξαιτίας του ρήγματος από το Τσαρντάκ μέχρι το Κοζάν. Ο ίδιος πάντως εκτιμά ότι η σεισμική δραστηριότητα εξαιτίας αυτού του ρήγματος δεν πρόκειται να δώσει δονήσεις μεγαλύτερου μεγέθους από τη σημερινή.

