Σεισμός 6,1 βαθμών στην Ταϊβάν – Βίντεο από το χτύπημα του Εγκέλαδου

Σεισμός 6,1 βαθμών σημειώθηκε την Παρασκευή (16.08.2024) στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ταϊβάν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), ο σεισμός στην Ταϊβάν δεν προξένησε σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του USGS, ο σεισμός καταγράφτηκε στις 07:35 (02:35 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,4 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά της πόλης Χουάλιεν.

Η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ταϊβάν από πλευράς της εκτίμησε πως το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,3 βαθμοί και το εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα.

Η υπηρεσία έστειλε προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων καλώντας τους να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να καταφύγουν σε ασφαλές σημείο κοντά τους».

Περίπου στις 08:00 (03:00 ώρα Ελλάδας), η πυροσβεστική διαβεβαίωσε με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως δεν της αναφέρθηκε «καμία ζημιά» εξαιτίας του σεισμού.

