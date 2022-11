Ισχυρός σεισμός 6,6 βαθμών έπληξε το Νεπάλ. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς και πολλά κατεστραμμένα σπίτια στην περιοχή Ντότι.

Οι αρχές του Νεπάλ έκαναν λόγο για άλλους πέντε σοβαρά τραυματίες μετά την κατάρρευση τουλάχιστον οκτώ σπιτιών από τον ισχυρό σεισμό.

Το σεισμολογικό κέντρο του Νεπάλ υπολόγισε ότι η ισχύς του σεισμού ήταν 6,6 βαθμοί. Το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας της Ινδίας ανέφερε πως ήταν 6,3. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως το μέγεθος της δόνησης ήταν 5,6 βαθμοί.

Following the 6.6 #earthquake in Doti district in Western #Nepal this morning the @NepalRedCross is already on the spot doing Search and Rescue operations and conducting the Initial Rapid Assessment.https://t.co/mTwrY9Nuf8 pic.twitter.com/M2G4n2i3tJ