Σεισμός 7,2 ρίχτερ στο Περού και προειδοποίηση για τσουνάμι

Τεράστιος σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (28.06.2024) στη νότια ακτή του Περού.

Ο σεισμός στο Περού ήταν τόσο ισχυρός που εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι τουλάχιστον 3 μέτρων.

Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε 30 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Atiquipa, Arequipa και το εστιακό του βάθος ήταν 60 χιλιόμετρα.

7.2-magnitude earthquake hits the coast of Peru Tsunami Warning issued

Όπως θα δείτε και στα βίντεο που ακολουθούν, σείεται ο δρόμος από τον ισχυρό σεισμό με τα αυτοκίνητα να «χορεύουν» στην κυριολεξία, ενώ έχουν γίνει και κατολισθήσεις.

Rockslides on the Pan-American Highway South kilometer 630-700 after 7.2-magnitude earthquake hits in Caravelí, Arequipa.