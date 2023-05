Σεισμός – «μαμούθ» 7,5 Ρίχτερ «χτύπησε» στα ανοιχτά της Αυστραλίας λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) μεταξύ νησιών Φίτζι, νησιών Τόνγκα και Αμερικανικής Σαμόα.

Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο της Αυστραλίας, ο σεισμός είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ νησιών Φίτζι, νησιών Τόνγκα και Αμερικανικής Σαμόα και είχε εστιακό βάθος 128 χιλιόμετρα.

Γι’ αυτό και, κατά πάσα πιθανότητα, δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι για τις ακτές των νησιωτικών χωρών ή της Αυστραλίας, όπως ενημέρωσε το Αυστραλιανό Μετεωρολογικό Γραφείο.

NO TSUNAMI THREAT TO AUSTRALIA

A 7.5 magnitude earthquake near Tonga is NOT expected to produce a tsunami threat for Australia or its offshore territories. pic.twitter.com/UXi0AefDXT