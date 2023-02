Οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία μετά τον ισχυρότατο σεισμό 7,8 Ρίχτερ που συγκλόνισε τη χώρα και τη Συρία και προκάλεσε μια ανείπωτη τραγωδία, είναι συγκλονιστικές.

Ο σεισμός χτύπησε με σφοδρότατο τρόπο την Τουρκία και τη Συρία σήμερα (6.2.2023) και προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, τον τραυματισμό χιλιάδων, ενώ τεράστιος είναι και ο αριθμός των κτιρίων που καταρρεύσει και έχουν παγιδεύσεις στα συντρίμμια τους χιλιάδες άτομα.

Οι εικόνες που έρχονται από τις περιοχές που χτύπησε ο σεισμός είναι συγκλονιστικές.

Σε δυο νέα βίντεο που ήρθαν στο φως φαίνεται η κατάρρευση δυο πολυκατοικιών σήμερα το πρωί στην πόλη της Τουρκίας, Σανλιούρφα.

Τα κτίρια καταρρέουν ξαφνικά σαν χάρτινοι πύργοι. Το συγκλονιστικό είναι ότι εκείνη τη στιγμή διακρίνεται κόσμος κοντά στα κτίρια αυτά, ενώ μπροστά υπάρχουν διερχόμενα αυτοκίνητα, τα οποία χάνονται στο τεράστιο κύμα σκόνης που προκάλεσε η κατάρρευση.

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn