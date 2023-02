Τραγωδία στην Τουρκία από τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Γκαζιάντεπ τα ξημερώματα της Δευτέρας (06.02.2023). Κατέρρευσαν πολυκατοικίες, υπάρχουν ήδη 15 νεκροί αλλά υπάρχουν φόβοι ότι ο απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Δείτε βίντεο από τη στιγμή που “χτυπά” ο Εγκέλαδος.

Ο σεισμός στην κεντρική Τουρκία σημειώθηκε στις 04:17 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 03:17 Ελλάδας) λίγα χιλιόμετρα από το Γκαζιάντεπ. Ήταν μεγέθους 7,8 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS). Είχε εστιακό βάθος 17,9 χιλιόμετρα. Είχε και μεγάλη διάρκεια και το επίκεντρό του βρισκόταν κοντά στην πόλη Καχρανμαρμαράς.

Κατά την εκτίμηση της AFAD, της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών. Το γερμανικό κέντρο γεωλογικής έρευνας (GFZ) υπολόγισε από τη δική του πλευρά πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,9 βαθμών.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters.

Από τον ισχυρότατο σεισμό κατέρρευσαν πολυκατοικίες και ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι 15 νεκροί. Υπάρχουν όμως και εγκλωβισμένοι στα ερείπια και αυτός θεωρείται ένας πολύ αρχικός απολογισμός.

10 νεκροί υπάρχουν στην επαρχία Οσμάνιγε, στη νότια Τουρκία κι άλλοι πέντε στην Σανλιούρφα, στα νοτιοανατολικά, όπως είπαν οι κυβερνήτες τους στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV και στο κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 420 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια, δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT δείχνουν κατοίκους που βγήκαν ανάστατοι έξω, στους χιονισμένους δρόμους, ενώ πολλά βίντεο δείχνουν ανθρώπους εγκλωβισμένους στα κτίρια, άλλους να διασώζονται κι άλλους να αναζητούν τους δικούς τους.

⚠️⚠️

Dozens are stuck under the rubble in Jenderes in the Afrin region, in northern Syria, due to the #earthquake that struck Turkey and northern Syria.#earthquake #DEPREMOLDU #Turkey #deprem pic.twitter.com/caqiaBlAWe — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023

GÜZELYALI MAHALLESİ ADANA YARDIMA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR LÜTFEN YARDIM EDİN#Adana #deprem pic.twitter.com/RVXlg9VsCr — Ecenaz (@Ecenazcyr) February 6, 2023

A father calls out to two of his children who are trapped under the rubble of a building that collapsed in the city of Kahramanmaraş, south of Turkiye 🥲

Ya Allah save them #deprem pic.twitter.com/VruOoXoGIk — Aidarouss Ahmed Hirsi (@aidaroussahmed) February 6, 2023

Σύμφωνα με τον δήμαρχο στη Σανλιούρφα, στη δική του πόλη κατέρρευσαν 16 κτίρια. Αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας είπε ότι 17 κτίρια κατέρρευσαν στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, προσθέτοντας πως κάτοικοι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Οσμάνιγε έκανε λόγο για 34 κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Δείτε τη στιγμή του σεισμού

Ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου ανέφερε πως κινητοποιούνται πόροι για να προσφερθεί βοήθεια στους πληγέντες, κάνοντας λόγο για εκτεταμένες καταστροφές και καλώντας όσους βρίσκονται σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές να απομακρυνθούν αμέσως από αυτά εάν μπορούν.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι να προσφερθεί βοήθεια σε όσους έχουν παγιδευτεί και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη.

Η σεισμικότητα στην Τουρκία είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο.

Στα τέλη Νοεμβρίου, σεισμός 6,1 βαθμών έπληξε το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας περίπου 50 τραυματισμούς και περιορισμένες υλικές ζημιές, κατά τις αρχές.

Η ίδια περιοχή δοκιμάστηκε τον Αύγουστο του 1999 από σεισμό 7,4 βαθμών ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων κάπου 1.000 στην Κωνσταντινούπολη.

Τον Ιανουάριο του 2020, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε τις επαρχίες Ελαζίγ και Μαλάτια, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 40. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, σεισμός μεγέθους 7 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 114 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 1.000 και πλέον στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο.