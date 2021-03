Σεισμός Ελασσόνα: Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – Τσαβούσογλου – «Η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει»

Την απόλυτη ετοιμότητα της Τουρκίας να βοηθήσει την Ελλάδα, μετά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ στην Ελασσόνα, εξέφρασε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/3) έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και τα Βαλκάνια.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Έλληνα ομόλογο του, Νίκο Δένδια, και εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να συντρέξει άμεσα τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για την παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας, αν το χρειαστεί η Ελλάδα.

Μέσω twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έκανε γνωστό ότι τηλεφώνησε στον Έλληνα ομόλογό του, μαζί με τον ΥΠΕΞ της Γεωργίας, με τον οποίο έδινε όταν έμαθε για τον σεισμό, κοινή συνέντευξη Τύπου. «Τηλεφώνησα στον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια, μαζί με τον ΥΠΕΞ της Γεωργίας Νταβίντ Ζαλκαλιάνι για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας μετά τον σεισμό. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους γείτονές μας αν χρεαστεί», έγραψε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Called FM @NikosDendias of #Greece together w/FM @DZalkaliani of #Georgia to express our solidarity following the earthquake. Standing ready to assist our neighbor if need be.