Σεισμός στη Μιανμάρ: Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 334 ατομικές βόμβες – Πάνω από 1.500 κτίρια κατεστραμμένα και εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Ενέργεια που ισοδυναμεί με 334 εκρήξεις ατομικών βομβών απελευθέρωσε ο μεγάλος σεισμός 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Παρασκευή (28.3.2025) τη Μιανμάρ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε γεωλόγος στο CNN. Την ίδια ώρα οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν κατά πολύ τους 10.000 νεκρούς, ενώ μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 1.000 ανθρώπων.

«Η δύναμη που εκλύει ένας σεισμός σαν αυτόν είναι περίπου 334 ατομικές βόμβες», είπε η γεωλόγος, Τζες Φίνιξ στο CNN. Η ίδια προειδοποίησε ότι οι μετασεισμοί στην Μιανμάρ θα μπορούσαν να διαρκέσουν για μερικούς μήνες, καθώς η ινδική τεκτονική πλάκα θα συνεχίζει να «συγκρούεται» με την ευρασιατική πλάκα κάτω από τη Μιανμάρ.

«Αυτό που κανονικά θα ήταν μια δύσκολη κατάσταση γίνεται σχεδόν αδύνατη», είπε η ίδια, σημειώνοντας πως η κατάσταση είναι χειρότερη εξαιτίας της καθεστώτος στη Μιανμάρ.

Η εσωτερική σύγκρουση στη χώρα σε συνδυασμό με τα προβλήματα της επικοινωνίας, αποτέλεσαν εμπόδιο για τους πολίτες να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του μεγάλου σεισμού.

Η χούντα της Μιανμάρ ανακοίνωσε επίσης ότι 1.591 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή Μανταλέι, που ήταν το επίκεντρο του σεισμού, ενώ 2.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Εικόνες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στο Μαντελέι, καθώς εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και πλέον παραπέμπει σε ισοπεδωμένη πόλη.

Σημειώνεται πως ένα από τα ισοπεδωμένα κτίρια είναι και ο Πύργος Ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο Naypyidaw στη Μιανμάρ.

Horrendous scenes from earthquake stricken Myanmar, where the death toll will be in there thousands pic.twitter.com/hZ1GcztcPA#Myanmar #MyanmarEarthquake #earthquake #Mandalay