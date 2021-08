Σε 227 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το πρωί του Σαββάτου (14/8) την Αϊτή. Επίσης, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι μετά τον σεισμό, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

«Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού αυξήθηκε σε 227, από τους οποίους 158 καταγράφηκαν στον νότο. Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι», έγραψε η υπηρεσία στο Twitter. «Οι πρώτες επιχειρήσεις, που διεξήχθησαν τόσο από τους επαγγελματίες διασώστες όσο και από μέλη του πληθυσμού, επέτρεψαν να ανασυρθούν πολλοί άνθρωποι από τα ερείπια. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να δέχονται τραυματίες», πρόσθεσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής αναβίωσε μνήμες από τον μεγάλο σεισμό του 2010. Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της χώρας, Αριέλ Ανρί, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα μετά τον φονικό σεισμό.

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Σε βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, ντόπιοι καταγράφουν τα συντρίμμια διαφόρων κτιρίων, μεταξύ αυτών μιας εκκλησίας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μια λειτουργία σήμερα το πρωί, στην κοινότητα Λες Ανγκλές.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καραϊβική, ενώ κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν μακριά από τα σπίτια τους με τον φόβο ότι κτίρια πιθανόν θα κατέρρεαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Τζαμάικα.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. #prayforhaiti pic.twitter.com/lxqBenXPQE

Prayers for the people of #Haiti , who just endured a 7.2 earthquake.🙏🏼 #haitiearthquake pic.twitter.com/CUr3x4rVTZ

Devastating news about the earthquake that has hit Haiti.



7.2 on the Richter scale would make it more devastating than the 2010 earthquake.



My thoughts and prayers are with everyone affected.pic.twitter.com/sSIVleilPF