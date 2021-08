Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Αϊτή, το πρωί του Σαββάτου (14/8). Η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε θανάτους και υλικές ζημιές στο νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου και αναβίωσε τις μνήμες από τον μεγάλο σεισμό του 2010.

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα) την Αϊτή έχει προκαλέσει τον θάνατο ανθρώπων, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της πολιτικής προστασίας της χώρας Ζερί Σαντλέρ. «Υπάρχουν νεκροί, το επιβεβαιώνω, όμως δεν έχω ακόμη τον ακριβή απολογισμό», επιβεβαίωσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας πως ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί μεταβαίνει προς το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων στο Πορτ-ο Πρενς.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καραϊβική, ενώ κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν μακριά από τα σπίτια τους με τον φόβο ότι κτίρια πιθανόν θα κατέρρεαν.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι ήρε την προειδοποίηση που είχε εκδώσει νωρίτερα διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

I am devastated for Haiti. The magnitude 7.2 earthquake hit the south hard, there’s another tropical storm on the way and they’re under a tsunami warning. pic.twitter.com/qOU9IoVcr1 August 14, 2021

Haiti was hit by a major earthquake Saturday, collapsing buildings & historical cathedrals in parts of southern & western Haiti, with rumblings felt all the way in Jamaica.🙏



Keeping the people of Haiti & their families & loves ones in our community in my heart & prayers. pic.twitter.com/9l4kZpJZvF — My Mixtapez (@mymixtapez) August 14, 2021

Haiti | At 8:30 this morning, an earthquake shaked the southern region of the country.



Rescue forces immediately started to look for people grabed in the ruins of the many destroyed buildings.



Economic and human losses are unknown so far. pic.twitter.com/x1ahlrGKO9 — teleSUR English (@telesurenglish) August 14, 2021

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Σε βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, ντόπιοι καταγράφουν τα συντρίμμια διαφόρων κτιρίων, μεταξύ αυτών μιας εκκλησίας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μια λειτουργία σήμερα το πρωί, στην κοινότητα Λες Ανγκλές.

Prayers for the people of #Haiti, who just endured a 7.2 earthquake.🙏🏼#haitiearthquake pic.twitter.com/CUr3x4rVTZ — Dena Grayson, MD, PhD (@DrDenaGrayson) August 14, 2021

Devastating news about the earthquake that has hit Haiti.



7.2 on the Richter scale would make it more devastating than the 2010 earthquake.



My thoughts and prayers are with everyone affected.pic.twitter.com/sSIVleilPF — Rabyah Khan💙🇵🇸💉 (@Rabyah_Khan) August 14, 2021

Η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου έχει ακόμη ζωντανές τις μνήμες από τον σεισμό της 12ης Ιανουαρίου του 2010, που κατέστρεψε την πρωτεύουσα και άλλες επαρχιακές πόλεις. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300.000 είχαν τραυματιστεί.

«Όλοι έχουν πραγματικά φοβηθεί. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είχαμε έναν τόσο μεγάλο σεισμό», δήλωσε ο Ντάνιελ Ρος, ένας κάτοικος του Γκουαντανάμο στην Κούβα, προσθέτοντας πως το σπίτι του έμεινε ακέραιο, όμως τα έπιπλα ταρακουνήθηκαν.

Οι κουβανικές αρχές λένε ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για υλικές ζημιές, θανάτους ή τραυματισμούς.

Στην Τζαμάικα, ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός.

Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έκανε λόγο για μια σεισμική δόνηση στην περιοχή, μεγέθους 7,6 βαθμών, ενώ το σεισμολογικό κέντρο της Κούβας ανέφερε πως κατέγραψε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie.#prayforhaiti pic.twitter.com/lxqBenXPQE — Ron Duprat (@TopChefRon) August 14, 2021

