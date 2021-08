Τραγικές είναι οι συνέπειες από τον μεγάλο σεισμό 7,2 Ρίχτερ που χτύπησε την Αϊτή το Σάββατο πρωί.

Μέχρι τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 304 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τουλάχιστον 1.800, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι παραμένουν αγνοούμενοι στο νοτιοδυτικό τμήμα στην Αϊτή, ξανάνοιξε το τραύμα της καταστροφής του 2010.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 08:29 (τοπική ώρα· 15:29 ώρα Ελλάδας), 12 χιλιόμετρα από την πόλη Σεντ-Λουί-ντι-Σιντ, περίπου 160 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, την Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με τα δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου γεωφυσικών μελετών (USGS).

Εκκλησίες, καταστήματα, σχολεία, νοσοκομεία, σπίτια: δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν εντελώς κατά τη διάρκεια της πολύ ισχυρής δόνησης, παγιδεύοντας όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό κάτω από τόνους μπετόν.

Συχνά χωρίς πολλά μέσα, κάτοικοι κατέβαλαν χθες αγωνιώδεις προσπάθειες για να βγάλουν θύματα, πολλά τραυματισμένα, από τα συντρίμμια κτιρίων, προσπάθειες που χαιρέτισαν η αϊτινή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

«Οι πρώτες επεμβάσεις, που έκαναν τόσο επαγγελματίες διασώστες όσο και πολίτες, επέτρεψαν να ανασυρθούν πολλοί ζωντανοί από τα συντρίμμια», τόνισαν.

Στα λιγοστά νοσοκομεία στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό τα τμήματα επειγόντων περιστατικών κατακλύστηκαν από τραυματίες.

Χθες το απόγευμα ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας Τζέρι Τσάντλερ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τρία κέντρα υγείας, στις κοινότητες Πεστέλ, Κορέιγ και Ροζό, υπέστησαν κορεσμό.

Ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί, ο οποίος επιθεώρησε κατά τη διάρκεια πτήσης με ελικόπτερο τις πληγείσες περιοχές, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για έναν μήνα στις τέσσερις περιφέρειες που χτυπήθηκαν περισσότερο από την καταστροφή.

Προσωπικό και φάρμακα ήδη στάλθηκαν από το υπουργείο Υγείας προς τη νοτιοδυτική χερσόνησο, όμως ο εφοδιασμός στις πληγείσες περιοχές, που επείγει, τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανασφάλειας στην Αϊτή εδώ και μήνες.

Για δύο χιλιόμετρα, ο μοναδικός δρόμος που συνδέει την πρωτεύουσα με το νότιο τμήμα της χώρας περνάει από το πάμφτωχο προάστιο Μαρτισάν, το οποίο βρίσκεται εξ ολοκλήρου από τις αρχές του Ιουνίου υπό τον έλεγχο βαριά οπλισμένων συμμοριών, που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία.

«Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε πρόβλημα στο Μαρτισάν. Αποφασίσαμε να ανοίξει αυτός ο δρόμος, πρέπει να μπορέσει να περάσει η βοήθεια», είπε ο κ. Ανρί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ.

«Κινητοποιήθηκαν η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις και μέσα ώστε να μπορέσει να φθάσει στους αδελφούς και στις αδελφές μας η βοήθεια που θέλουμε να τους στείλουμε», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.

We are deeply concerned by the devastation caused by the #Haiti earthquake, in a country already stricken by extreme poverty, social and political unrest. We have prepositioned items to directly support 6,000 people. #HaitiEarthquake pic.twitter.com/30WDlRuUxe

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη «λύπη του» για την καταστροφή, τα «συλλυπητήριά του» στους πληγέντες και υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα προσφέρουν «άμεσα» βοήθεια. Ανέθεσε στη Σαμάνθα Πάουερς, τη διευθύντρια της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας διεθνούς αρωγής (USAID), να συντονίσει την προσπάθεια.

Στη νότια ακτή, πολυώροφο ξενοδοχείο, που ονομαζόταν Le Manguier, κατέρρευσε στη Λε Καγιέ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αϊτής.

Το πτώμα του άλλοτε γερουσιαστή Γκαμπριέλ Φορτινέ, του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο αϊτινός πρωθυπουργός.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη χώρα. Η πόλη Ζερεμί, με 200.000 κατοίκους, στο νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου, υπέστη μεγάλες ζημιές στο κέντρο της, που αποτελείται κυρίως από παλιά, ισόγεια σπίτια.

«Η οροφή του καθεδρικού ναού κατέρρευσε», ανέφερε ο Τζομπ Ζοζέφ, κάτοικος της Ζερεμί. «Ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει (…) σε αυτόν συγκεντρώνεται όλη η οικονομική δραστηριότητα της πόλης».

Νωρίτερα οι κάτοικοι, «αλλόφρονες, με τα παιδιά στα χέρια, εγκατέλειπαν τις πόλεις επειδή υπήρχαν φήμες για τσουνάμι», αφηγήθηκε άλλος κάτοικος, ο Ταμά Ζαν Πιερ.

Είχε πράγματι εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι από υπηρεσία των ΗΠΑ, προτού αρθεί πολύ γρήγορα.

Η πόλη Ζερεμί, επίσης γνωστή ως η πόλη των ποιητών, είναι σχετικά απομονωμένη από την υπόλοιπη χώρα· η εθνική οδός που διαπερνά τη Αϊτή και θα έφθανε σ’ αυτήν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

An #earthquake with a magnitude of 7.2 struck off the coast of #Haiti. The epicenter of the tremors was located near the settlement of Petit Tru de Nip. The exact data on the destruction and casualties are still unknown, there is no tsunami threat #haitiearthquake pic.twitter.com/ns5RQKx4p9