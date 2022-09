Ανεβαίνει επικίνδυνα ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από το φονικό σεισμό στην Κίνα μεγέθους 6,8 βαθμών (σύμφωνα με το Ρόιτερς, 6,6 βαθμών σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο) που έπληξε σήμερα την κινεζική επαρχία Σετσουάν και ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στην περιοχή από το 2017.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό στην Κίνα που συγκλόνισε την επαρχιακή πρωτεύουσα Τσενγκντού και πιο απομακρυσμένες επαρχίες.

Δρόμοι και κατοικίες κοντά στο επίκεντρο υπέστησαν ζημιές από κατολισθήσεις ενώ οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί σε τουλάχιστον μία περιοχή, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε φράγματα και υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, αν και ζημιές στο επαρχιακό ενεργειακό δίκτυο έχουν επηρεάσει την ηλεκτροδότηση περίπου 40.000 καταναλωτών.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν στην πόλη Λουντίνγκ, σύμφωνα με το κινεζικό σεισμολογικό κέντρο, στην ορεινή περιοχή περίπου 226 χλμ. νοτιοδυτικά της Τσενγκντού, μιας πόλης περίπου 21 εκατ. κατοίκων.

According to the official measurement of China Earthquake Network, at 12:52 on September 5, an earthquake of magnitude 6.8 occurred in Luding County, Ganzi Prefecture, Sichuan Province, with a focal depth of 16 kilometers. pic.twitter.com/xfFPka0WUP