Την ώρα που χιλιάδες παιδιά παραμένουν εγκλωβισμένα κάτω από τα χαλάσματα κτιρίων σε Τουρκία και Συρία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν ζωντανό ένα μικρό παιδί, ενώ το βίντεο από τη στιγμή που το εντοπίζουν κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ο μικρός Μοχάμεντ από τη Συρία παρέμεινε εγκλωβισμένος χωρίς φαγητό και νερό για πάνω από 40 ώρες στην πολυκατοικία που διέμενε στην Αντιόχεια της Τουρκίας. Εκεί, στα χαλάσματα της πολυκατοικίας οι διασώστες το εντόπισαν καλά στην υγεία του θαμμένο κάτω από μπάζα.

Οι άνδρες το πλησίασαν και του έδωσαν λίγο νερό με το καπάκι μπουκαλιού. Το παιδάκι βγάζει τη γλωσσίτσα του και γλείφεται, ενώ αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το χαμόγελό του μόλις καταφέρνει να πιει λίγες γουλιές νερό…

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αναπαρήγαγε το συγκινητικό βίντεο και γνωστοποίησε πως ο μικρός Μοχάμεντ απεγκλωβίστηκε με επιτυχία από τα ερείπια.

“Aferin Muhammed!”

Muhammed, well done!



Today @municipalityist teams also saved Muhammed Ahmed, a native of Syria, from under the rubble in #Antakya. pic.twitter.com/TbzOjhVRia