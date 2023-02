Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, βρίσκεται στην Τουρκία και επισκέφθηκε τις πληγείσες από τον φονικό σεισμό περιοχές.

Τον Άντονι Μπλίνκεν υποδέχτηκε στη βάση του Ιντσιρλίκ ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Λίγο μετά επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο και έκαναν αυτοψία τις σεισμόπληκτες περιοχές και συγκεκριμένα στη Χατάι.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε σήμερα στην Τουρκία τη χορήγηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων επιπρόσθετης βοήθειας προς τους πληγέντες από τον σεισμό που προκάλεσε σχεδόν 45.000 θανάτους στη χώρα και τη γειτονική Συρία.

Στη βάση του Ιντσιρλίκ σταθμεύουν κάπου 1.500 Αμερικανοί στρατιώτες, που διοχετεύεται ένα μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως της αμερικανικής, προς τις ζώνες που έχουν πληγεί από τον σεισμό των 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μάλιστα να διακρίνεται να μεταφέρει κούτες.

Ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση του αναφέρει πως ο Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται στην Τουρκία προκειμένου να συζητήσει τρόπους βοήθειας πως τις περιοχές που έχουν υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές αλλά και τους κατοίκους τους που έρχονται κάθε ημέρα όλο και πιο κοντά στην βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές, αναφέρουν ότι θα συζητηθούν και πολιτικές εξελίξεις.

Profoundly saddened to see firsthand the devastation of the earthquakes in #Türkiye. The United States remains committed to doing everything we can to help with rescue, relief, and recovery efforts. @USEmbassyTurkey @usaidsaveslives pic.twitter.com/bc3D7LpgVO