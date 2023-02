Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδιας στην Αντιόχεια το πρωί της Κυριακής και η θερμή υποδοχή από τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου έκανε τον γύρο του κόσμου.

Δένδιας και Τσαβούσογλου είχαν θερμό εναγκαλισμό στο αεροδρόμιο στα Άδανα, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ενώ ο Τούρκος υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Ευχαρίστησα τον Νίκο Δένδια, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Τουρκία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ένας γείτονας που τείνει χείρα βοηθείας, είναι ένας πραγματικός γείτονας».

Thanked #NikosDendias, FM of #Greece, for the support & solidarity of Greek state&people after the #earthquake disaster. Greece was one of the first countries to offer aid to Türkiye.



In these difficult times, a neighbor extending a helping hand is a true neighbor.🇹🇷🇬🇷



📍Hatay pic.twitter.com/BrSDp3Rno0