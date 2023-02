Ένας ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ, ένας δεύτερος 7,6 Ρίχτερ και εκατοντάδες μετασεισμοί. Ο απολογισμός της καταστροφής και των θανάτων στην Τουρκία και τη Συρία ανεβαίνει κάθε λεπτό και κανείς δεν ξέρει σε ποιο, δραματικό, νούμερο θα σταματήσει.

Περισσότεροι από 11.000 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί από τον τρομερό σεισμό που συγκλόνισε, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (06.02.2023), την Τουρκία και τη βόρεια Συρία.

Στα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες. Η εικόνες είναι συνταρακτικές. Τρομακτικές.

Το είναι και οι εικόνες από το πριν και το μετά πόλεων στην Τουρκία. Πόλεων που από τη μια στιγμή στην άλλη ισοπεδώθηκαν.

Οι δορυφορικές εικόνες της Maxar Technologies δείχνουν ακριβώς το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί. Το πριν και το μετά πόλεων, χωριών… ζωών ολόκληρων. Ισοπεδώθηκαν. Ζωές, περιουσίες, τα πάντα.

Kahramanmaraş Merkez. Yıkımın boyutunu uydu görüntülerinden daha iyi anlayabiliyoruz. Tekil binaları geçtim tamamen çöken yapı adaları var. Şu alanda çöken yapılar ayakta kalanlardan daha fazla sanırım.

Gerçekten korkunç.

🛰️: @Maxar & @planet pic.twitter.com/I4VQtxyV42 — Hayrettin Günç (@hayrettingunc) February 8, 2023

Δείτε την πόλη Nurdagi, πριν και μετά την καταστροφή. Στο… “μετά”, τα μικρά άσπρα τετραγωνάκια είναι σκηνές έκτακτης ανάγκης…

NEW: Turkey's southern town of Nurdagi seen before & after the Feb. 6 earthquake that has left more than 7,000 people dead in Turkey & Syria.



Nurdagi is ~100 mi from the epicenter of Monday's 7.8 quake in Turkey. US will deploy two 78-person search & rescue teams.



📸:@Maxar pic.twitter.com/s5YRBo79lJ — Jack Detsch (@JackDetsch) February 7, 2023

This gif using Maxar imagery is from Nurdağı, Gaziantep, it shows the damage caused by #TurkeyQuake #Turkey, multiple buildings have just crumbled … https://t.co/kOsA64kcu6 pic.twitter.com/AE2BZQBDbE — Damien Symon (@detresfa_) February 7, 2023

Ίδια σχεδόν η εικόνα, πριν και μετά, και στην πόλη Islahiye. Στέγες ξεκόλλησαν, σπίτια κατέρρευσαν…

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που σήμερα (08.02.2023) βρέθηκε στην επαρχία Καχραμανμαράς, επίκεντρο του σεισμού και υποσχέθηκε ότι τα σπίτια θα χτιστούν ξανά σε έναν χρόνο. Το πως θα χτιστούν είναι το ζήτημα…

Η κυβέρνηση στοχεύει να κατασκευάσει κατοικίες μέσα σε ένα χρόνο για εκείνους που έμειναν άστεγοι στις 10 πληγείσες επαρχίες, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Ο πιο καταστροφικός σεισμός εδώ και δεκαετίες προκάλεσε καταστροφές σε νοσοκομεία, αεροδρόμια και δρόμους και την κατάρρευση πάνω από 6.400 κτιρίων.