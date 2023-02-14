Οι εικόνες καταστροφής από το σεισμό 7,8 Ρίχτερ και το μετασεισμό των 7,6 Ρίχτερ που χτύπησε σε Τουρκία και Συρία, συνεχίζουν να σοκάρουν.

Άπειρες φωτογραφίες και βίντεο έχουν δημοσιευτεί από τις 6 Φεβρουαρίου από τα χαλάσματα, την τεράστια καταστροφή, τις συγκινητικές επιχειρήσεις διάσωσης.

Μια ακόμα εικόνα που δείχνει το μέγεθος της καταστροφής, είναι αυτή των σιδηροδρομικών γραμμών στην Αντιγιαμάν, στην περιοχή Γκιούλμπασι.

Οι γραμμές έχουν λυγίσει από τους σεισμούς, σε αρκετά σημεία, ενώ σε ένα έχουν σηκωθεί και από το έδαφος.

Okyanus ötesinden göremeyip yapmış olduğunuz provokasyonun boşuna olduğunu söylemek lazım.

Depremin boyutunu belki böyle daha iyi anlarsınız.Tren rayları 3 metre “S” halini alarak 1,5 metre yükselerek esnemiş. Yani bildiğin hiç bir yapı bu boyutta ki yatay sarsıntıya dayamaz. https://t.co/QcLB7vpOHY pic.twitter.com/J7VDv5WcKT